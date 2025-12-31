मुंबईत हौसेगौसे उदंड
मुंबईत हौसेगवसे उदंड; ११,३९१ उमेदवारी अर्जांची विक्री
प्रत्यक्षात २,५१६ जणांचा उमेदवारी अर्ज दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ ः मुंबई महापालिका निवडणूक लढवण्यासाठी हौसेगवसे इच्छुक होते. त्यानुसार तब्बल ११ हजार ३९१ जणांनी नाममात्र १०० रुपये शुल्क मोजून उमेदवारी अर्ज घेतले होते; पण अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत केवळ २,५१६ जणांनीच अधिकृतपणे उमेदवारी अर्ज दाखल केले. त्यामुळे संबंधितांना उमेदवारी अर्ज भरायचा होता की ते कोणाच्या दबावामुळे ते मागे गेले का, की दबावाच्या राजकारणासाठी अर्ज खरेदी केली होती, असा प्रश्न राजकीय क्षेत्रातून उपस्थित केला जात आहे.
आपल्या लोकशाही प्रधान देशाचा प्रत्येक नागरिक कोणतीही निवडणूक लढवण्यास पात्र आहे; त्यासाठी त्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह उमेदवारी अर्ज भरणे अपेक्षित असते. सध्या मुंबई महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून त्यासाठी उमेदवारी अर्जाची विक्री २३ डिसेंबरपासून सुरू झाली होती. त्यानुसार २३ निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयातून ११ हजार ३९१ अर्जांची विक्री झाली होती. त्यामध्ये एम पूर्व आणि एम पश्चिम या निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयातून सर्वाधिक ९३४ अर्जांची विक्री झाली. त्यामुळे निवडणूक यंत्रणेला विशेष तयारी करावी लागणार होती; पण ८,८७५ इच्छुक उमेदवारांनी खरेदी केलेले अर्ज आवश्यक कागदपत्र आणि अनामत रकमेसह निवडणूक कार्यालयात सादर केलेले नाहीत.
..
अर्जासोबत अनेक ना हरकत प्रमाणपत्र
अर्ज विक्री करणे आमच्या हातात असते; पण कोणी अर्ज भरावा किंवा नाही, याचा अर्थ संबंधिताचा असतो, असे एका निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने सांगितले. तर यंदाचा निवडणूक अर्जासोबत वेगवेगळ्या अनेक ना हरकत प्रमाणपत्र जोडावी लागणार होती; तसेच अर्ज किचकट होता. त्यामुळेच अनेकांनी अर्ज खरेदी केला; पण तो भरला नसावा, असे सामाजिक कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सांगितले.
