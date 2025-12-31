प्रतिज्ञापत्रांवरून भाजप-शिंदे गट आमने-सामने
निवडणूक कार्यालयात खडाजंगी;
वाशी, ता. ३१ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत मंगळवारी संपल्यानंतर अवघ्या दुसऱ्याच दिवशी राजकीय वातावरण तापल्याचे चित्र दिसून आले. बुधवारी (ता. १) इच्छुक उमेदवारांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमधील माहितीसंदर्भात वादाला तोंड फुटले असून, भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यात थेट संघर्ष सुरू झाला आहे. प्रतिज्ञापत्रांमध्ये मालमत्ता तसेच गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती लपवण्यात आल्याचे आरोप-प्रत्यारोप दोन्ही बाजूंनी करण्यात आले.
महायुती तुटल्यानंतर भाजप आणि शिवसेना शिंदे गट हे दोन्ही पक्ष नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीत स्वबळावर आमने-सामने उतरले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष प्रचाराला सुरुवात होण्यापूर्वीच राजकीय कुरघोडीला वेग आला आहे. निवडणूक आयोगाकडे दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रांची छाननी सुरू असतानाच, त्यावर हरकती नोंदवण्यात येऊ लागल्याने वातावरण अधिकच तापले. दिघा येथील निवडणूक कार्यालयात भाजपचे उमेदवार नवीन गवते यांनी शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार विजय चौगुले यांच्या प्रतिज्ञापत्रावर हरकत घेतली. चौगुले यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात मालमत्तेची संपूर्ण माहिती लपवली असल्याचा आरोप गवते यांनी केला. या आरोपामुळे निवडणूक कार्यालयात तणाव निर्माण झाला. मात्र, याला तत्काळ प्रत्युत्तर देताना चौगुले यांनीही गवते यांच्या प्रतिज्ञापत्रात गुन्ह्यांची माहिती अपुरी व कमी दाखवण्यात आल्याचा प्रत्यारोप केला. याचप्रमाणे भाजपचे उमेदवार अनंत सुतार यांच्या प्रतिज्ञापत्रावर शिवसेना शिंदे गटाचे आकाश मढवी व राजू पाटील यांनी हरकत नोंदवली. या परस्पर तक्रारी आणि आरोपांमुळे निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात सुनावणीदरम्यानच दोन्ही गटांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आणि उमेदवारांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाल्याचे पाहायला मिळाले.
या घडामोडींमुळे नामनिर्देशन प्रक्रियेनंतरच नवी मुंबईतील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. प्रतिज्ञापत्रांवरील वाद हे केवळ सुरुवात असून, आगामी प्रचार काळात आरोप-प्रत्यारोप, कायदेशीर हरकती आणि राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता राजकीय जाणकार व्यक्त करत आहेत. निवडणूक आयोगासमोर आता या सर्व हरकतींची काटेकोर छाननी करून योग्य तो निर्णय घेण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
