दुचाकी अपघातात एकाचा मृत्यू; एक जखमी
अलिबाग, ता. ३१ (वार्ताहर) ः तालुक्यातील मांडवा येथून अलिबागकडे जाणाऱ्या दुचाकीची धडक रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या फलकाच्या खांबाला लागली. यामध्ये दुचाकीवरील दोघेजण गंभीर जखमी झाले. एकाला नवी मुंबई येथील एमजीएम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तर दुसरा गंभीर दुखापत झाल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. ही घटना मंगळवारी (ता. ३०) रात्री चोंढी येथील पुलाजवळ घडली.
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, हर्षित पालवणकर व शिवम गुप्ता हे दुचाकीवरून मांडवा ते अलिबाग असा प्रवास करीत होते. अलिबागकडे जात असताना रात्री चोंढी येथे पुलाजवळ त्याचा दुचाकीवरील ताबा सुटला. त्यामुळे रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या खांबाला दुचाकीची जोरदार धडक लागली. या धडकेत दोघांना गंभीर दुखापत झाली. या घटनेची माहिती मिळताच मांडवा पोलिस आणि स्थानिकांनी धाव घेतली. जखमींना तत्काळ उपचारासाठी अलिबागमधील जिल्हा रुग्णालयात पाठवले; मात्र शिवम गुप्ता याची प्रकृती अधिक बिघडल्याने त्याला नवी मुंबई येथील एमजीएम रुग्णालयात रवाना करण्यात आले; मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.
