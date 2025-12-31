१० टक्के परताव्याचे आमिष, कोट्यवधींची लूट!’
१० टक्के परताव्याचे आमिष; कोट्यवधींची लूट
फसवणुकीप्रकरणी तिघांविरोधात गुन्हा दाखल
नवी मुंबई, ता. ३१ (वार्ताहर) : दरमहा १० टक्के परतावा, १२० दिवसांत जादा नफा आणि बाजारभावापेक्षा कमी दरात फ्लॅट देण्याचे आमिष दाखवून नवी मुंबईतील मे. इन्स्टा कॅपिटल अँड इनकॅप प्रॉपर्टी या कंपनीने ४० हून अधिक गुंतवणूकदारांकडून एक कोटी ५९ लाख ७३ हजार ५०० रुपये उकळून पलायन केले आहे. तुर्भे पोलिसांनी या कंपनीच्या चालकाविरोधात फसवणुकीसह इतर कलमानुसार गुन्हा दाखल करून फरार झालेल्या आरोपीचा शोध सुरू केला आहे.
या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये कृष्णा शिवाजी मोहिते ऊर्फ संदीप पाटील, मनीष मिश्रा आणि महेश राव या तिघांचा समावेश आहे. या तिघांनी दोन वर्षांपूर्वी तुर्भे नाका येथील अक्षर ब्ल्यू चिफ आयटी पार्कमध्ये मे. इन्स्टा कॅपिटल अँड इनकॅप प्रॉपर्टी या नावाने कार्यालय सुरू केले होते. त्यानंतर या त्रिकूटाने दरमहा १० टक्के परतावा, १२० दिवसांत जादा नफा आणि बाजारभावापेक्षा कमी दरात फ्लॅट देण्याच्या स्कीम बाजारात आणून त्याची वेगवेगळ्या माध्यमांतून जाहिरातबाजी सुरू केली होती. तसेच तुर्भे एमआयडीसीतील अक्षर ब्ल्यू चिफ आयटी पार्क येथे कार्यालय असल्याचे भासवून आरोपींनी आकर्षक ब्रोशर, करारनामे दाखवून गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन केला होता. या आमिषाला बळी पडून मुंबई, नवी मुंबई व ठाणे परिसरातील शेकडो लोकांनी या कंपन्याच्या वेगवेगळ्या स्कीममध्ये लाखो रुपये गुंतवणूक केली.
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, सुरुवातीला विश्वास बसावा म्हणून पहिल्या दोन महिन्यांत नफा म्हणून काही रक्कम परत करण्यात आली; मात्र त्यानंतर परतावा थांबवून ‘आज देतो, उद्या देतो,’ असे खोटे आश्वासन देत टाळाटाळ सुरू झाली. अखेर आरोपींनी कार्यालय बंद करून पलायन केल्याचे समोर आले. या कंपनीने फ्लॅट सोल सेलिंग, शेअर मार्केट स्किम व १२० दिवस/२० महिन्यांत जादा परतावा देण्याच्या नावाखाली ४० जणांकडून तब्बल एक कोटी ५९ लाख ७३ हजार रुपये उकळल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. त्याचप्रमाणे या कंपनीने अशाच पद्धतीने शेकडो गुंतवणूकदारांना कोट्यवधींचा गंडा घातल्याचे बोलले जात आहे. फसवणूक झालेल्यांपैकी ४० गुंतवणूकदारांनी तुर्भे पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.