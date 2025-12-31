नाराजांची उमेदवारी मागे घेण्यासाठी प्रयत्न
मुंबई, ता. ३१ : बंडखोरांनी अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या उमेदवारांनी अर्ज मागे घेण्यासाठी मोठ्या राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांनी फिल्डिंग लावली आहे. कोणताही दगाफटका होऊ नये, यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न केले जात असल्याचे समजते.
उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना नाराजांची नाराजी दूर करताना नाकीनऊ आले आहेत. प्रत्येक प्रभागात प्रत्येक राजकीय पक्षांच्या इच्छुकांची संख्या अधिक असल्याने त्यांची समजूत घालावी लागली. पक्षाचा एबी फॉर्म दिल्यानंतर इच्छुकांची ही नाराजी अधिक वाढली; मात्र नाराजांनी अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. हे मोठ्या राजकीय पक्षांना आव्हान असल्याने अपक्षांना समजावण्यासाठी आता राजकीय पक्षांनी फिल्डिंग लावली आहे. ३ जानेवारी रोजी अर्ज मागे घेण्यात येणार आहेत. या तारखेपर्यंत राजकीय मुख्य पक्षांच्या उमेदवारांची घालमेल सुरू राहणार आहे. या निवडणुकीत हजार-पाचशे मतेही महत्त्वाची राहणार असल्याने मतांची जुळवाजुळव करण्याचा मुख्य पक्षाचे उमेदवार प्रयत्न करीत आहेत.
