पती पत्नी, आई मुलगा निवडणूक रिंगणात
पती-पत्नी, आई-मुलगा निवडणूक रिंगणात
पतीला ठाकरे गटाकडून, तर पत्नीला शिंदे गटाकडून उमेदवारी
भाईंदर, ता. ३१ (बातमीदार) : एका घरात एकापेक्षा जास्त उमेदवारी देण्याची परंपरा मिरा भाईंदरमध्येही कायम राहिली आहे. महापालिका निवडणुकीत पती-पत्नीच्या चार जोड्या निवडणूक रिंगणात आहेत. विशेष म्हणजे एका जोडप्यातील पतीला ठाकरे गटाने तर पत्नीला शिवसेना शिंद गटाने उमेदवारी दिली आहे. तसेच एका ठिकाणी आई व मुलाला उमेदवारी देण्यात आली आहे.
मिरा भाईंदरमध्ये यंदा पती-पत्नीच्या चार जोड्या निवडणूक लढवणार आहेत. शिवसेनेच्या नवघर येथील माजी नगरसेविका वंदना पाटील यांच्यासोबत त्यांचे पती विकास पाटील यांनीदेखील पक्षाकडून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. तर शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष व माजी नगरसेवक राजू भोईर हे या वेळीदेखील आपल्या पत्नीसह निवडणुकीच्या रिंगणात असणार आहेत. शिवसेनेकडून माजी नगरसेविका तारा घरत आणि त्यांचा मुलगा पवन घरत या आई व मुलाला उमेदवारी देण्यात आली आहे.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षानेदेखील पेणकरपाडा येथील प्रभाग १६ मधून सोमनाथ पवार यांना तर त्यांची पत्नी पूजा पवार यांना प्रभाग १५ मधून उमेदवारी दिली आहे. याव्यतिरिक्त एकाच घरात पती-पत्नीला दोन वेगवेगळ्या पक्षांकडून उमेदवारी मिळण्याची अनोखी बाब समोर आली आहे. शिवसेना शिंदे गट व ठाकरे गट यांच्यातून खरेतर विस्तवही जात नाही. मात्र गोडदेव येथील प्रभाग १० मध्ये आस्तिक म्हात्रे यांना ठाकरे गटाने उमेदवारी दिली आहे. तर त्यांच्या पत्नी ममता म्हात्रे यांना शिवसेना शिंदे गटाने प्रभाग ११ मधून उमेदवारी दिली आहे.
आठ माजी नगरसेवक समोरासमोर
या वेळच्या निवडणुकीत आठ माजी नगरसेवक समोरासमोर निवडणूक लढवत आहेत. त्यामुळे त्यातील किमान चार माजी नगरसेवकांना निवडणुकीनंतर घरी बसावे लागणार आहे. भाईंदर पूर्व येथील प्रभाग ३ मधून भाजपचे माजी नगरसेवक गणेश शेट्टी व शिवसेनेचे दिनेश नलावडे, पेणकरपाडा येथे प्रभाग १५ मध्ये भाजपचे मोहन म्हात्रे व शिवसेनेचे कमलेश भोईर, प्रभाग १६ मध्ये भाजपच्या अनिता पाटील व शिवसेनेचे परशुराम म्हात्रे तसेच भाजपच्या वंदना भावसार आणि शिवसेनेच्या भावना भोईर या माजी नगरसेविका आमनेसामने उभ्या ठाकल्या आहेत.
