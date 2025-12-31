‘जिथे भाजपला विरोध, तिथे मी उभा’
‘जिथे भाजपला विरोध, तिथे मी उभा’
डोंबिवलीत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मामा पगारे यांची ठाम भूमिका
डोंबिवली, ता. ३१ ः डोंबिवलीतील पाथर्ली परिसरात मनसेचे उमेदवार मनोज घरत यांच्या प्रचारासाठी आयोजित सभेला राजकीय वेगळाच रंग चढला. या प्रचारासाठी मनसे नेते राजू पाटील डोंबिवलीत आले असताना, मंचावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मामा पगारे यांची उपस्थिती विशेष लक्षवेधी ठरली. याच सभेत मामा पगारे यांनी भाजपविरोधात आक्रमक आणि ठाम भूमिका मांडत आगामी महापालिका निवडणुकीतील आपली दिशा स्पष्ट केली.
या प्रभागात काँग्रेसचा अधिकृत उमेदवार नसल्याने आपली भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचे सांगत मामा पगारे म्हणाले, की कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीसाठी डोंबिवली विभागीय समन्वयक म्हणून माझी नेमणूक करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने पक्षाचे काम करणे हेच माझे प्रथम प्राधान्य आहे; मात्र ‘जिथे भाजपला विरोध असेल, तिथे मी माझी भूमिका स्पष्टपणे मांडणार आणि उभा राहणार,’ अशी ठाम भूमिका त्यांनी जाहीर केली.
मामा पगारे यांनी यापूर्वीही मनसेला दिलेल्या पाठिंब्याची आठवण करून दिली. २०१९ मध्ये मनसे नेते राजू पाटील यांना पाठिंबा दिला होता आणि या वेळी मनोज घरत यांच्या समर्थनार्थ आपण प्रचारासाठी आलो असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे डोंबिवलीतील स्थानिक राजकारणात काँग्रेस-मनसे समन्वयाच्या चर्चांना पुन्हा उधाण आले आहे.
दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीच्या काळातील एक जुनी घटना पुन्हा चर्चेत आली आहे. त्या काळात मामा पगारे यांनी समाजमाध्यमावर केलेली एक पोस्ट व्हायरल झाली होती. त्यानंतर भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी मामा पगारे यांना साडी नेसवून केलेला सत्कार मोठ्या प्रमाणावर चर्चेचा विषय ठरला होता. या घटनेनंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी स्वतः फोन करून मामा पगारे यांच्याशी संपर्क साधत त्यांना पाठिंबा दिला होता.
या घटनेचा उल्लेख करताना मामा पगारे यांनी भाजपवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. भाजपकडून झालेली वागणूक आपल्या मनाला लागल्याचे सांगत, ‘माझी चूक काय होती? मी फक्त एक पोस्ट केली होती. ती चुकीची वाटत असेल, तर कायदेशीर मार्गाने कारवाई करायला हवी होती; मात्र माझ्याशी ज्या पद्धतीने वागणूक दिली गेली, त्यामुळे त्या पक्षाचे समर्थन मी कधीही करणार नाही,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मामा पगारे यांच्या या स्पष्ट आणि आक्रमक भूमिकेमुळे डोंबिवलीतील निवडणूक राजकारणात नवा ट्विस्ट निर्माण झाला आहे. भाजपविरोधी मतांचे ध्रुवीकरण होणार का आणि मनसेला त्याचा किती फायदा होणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
