‘अवतरण’ला ‘उल्हास प्रभात’चा दिवाळी अंक पुरस्कार

मुंबई, ता. ३१ ः बदलापूरच्या उल्हास प्रभाततर्फे आयोजित राज्यस्तरीय दिवाळी अंक स्पर्धेत ‘सकाळ’च्या ‘अवतरण’ला प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. उल्हास प्रभातचे संपादक डॉ. गुरुनाथ बनोटे यांनी नुकतीच या पुरस्काराची घोषणा केली.
दरवर्षी विविधांगी विषयांवर अभ्यासपूर्ण भाष्य करणाऱ्या आणि विविध पुरस्कार मिळवणाऱ्या ‘अवतरण’ दिवाळी अंकाने आतापर्यंत पर्यावरण, हिंदुत्व, विचारधारा आणि कोलाहल यांसारख्या विषयांचा अभ्यासपूर्ण मागोवा घेतला आहे. युद्धावर आधारित असलेल्या यंदाच्या दिवाळी अंकाची विशेष दखल ‘उल्हास प्रभात’ पुरस्कारासाठी घेण्यात आली. ‘अवतरण’चा यंदाचा दिवाळी अंक ‘युद्ध नको, बुद्ध हवा’ अशा संकल्पनेवर आधारित आहे. युद्धाच्या कथा, व्यथा आणि वास्तवाचे भान प्रगल्भतेने मांडण्याचा प्रयत्न ज्येष्ठ विचारवंत अन् राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या अभ्यासकांनी अंकात केला आहे. विशेष म्हणजे नुकतेच ‘अवतरण’ला डोंबिवलीतील आनंद कल्याणकारी संस्थेच्या वतीने ‘अक्षर आनंद सर्वोत्कृष्ट दिवाळी अंक’ पुरस्काराने गौरवण्यात आले.
---
पुरस्कार विजेते अंक
‘अवतरण’सोबतच सकाळच्या ‘सकाळ’ छत्रपती संभाजीनगरच्या दिवाळी अंकालाही पुरस्कार जाहीर झाला. याशिवाय ‘लोकसंवाद यथार्थ’, ‘साहित्य चपराक’, ‘उद्याचा मराठवाडा’, ‘तारांगण’, ‘किरात’, ‘वयम’, ‘पुरुष स्पंदन’, ‘लाडोबा’, ‘सारस्वत चैतन्य’, ‘गावगाथा’, ‘दुर्गांच्या देशातून’, ‘सुभाषित’, ‘ब्रह्मज्ञान’, ‘सृजनसंवाद’, ‘साहित्य सावाना’ आणि ‘अर्थशक्ती’ या दिवाळी अंकांनाही पुरस्कार घोषित झाले.
