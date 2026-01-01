ठाण्यात मोबाईल चोरट्यांची ‘बस-स्टॉप टोळी’ जेरबंद
ठाण्यात ‘बस-स्टॉप टोळी’ जेरबंद
चोरट्यांकडून १५ मोबाईल हस्तगत ः आठ गुन्हे उघड
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १ : ठाणे शहर परिसरातील बसस्टॉप आणि गर्दीच्या ठिकाणी प्रवाशांचे मोबाईल चोरी करणाऱ्या सराईत टोळीचा नौपाडा पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. या कारवाईत दोघांना अटक केली असून गोवंडीतील सागीर अहमद मोहमंद शब्बीर सिध्दीकी (३५) आणि इजहार अबरार बेग (३८) अशी त्यांची नावे आहेत. त्यांच्याकडून एक लाख ४५ हजार रुपये किमतीचे १५ चोरीचे मोबाईल हस्तगत केले असून, तब्बल आठ गुन्हे उघडकीस आले आहेत. बेग याच्यावर मुंबई, नवीमुंबईत १० गुन्हे दाखल असल्याची माहिती नौपाडा पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक मंगेश भांगे यांनी दिली.
वागळे इस्टेट येथील अरविंद आंब्रे यांचा १९ डिसेंबर रोजी तीन हात नाका येथे प्रवासादरम्यान मोबाईल चोरीस गेला होता. याची तक्रार त्यांनी नौपाडा पोलिस ठाण्यात दाखल केली होती. त्या गुन्ह्याचा तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक मंगेश भांगे यांचे पथक करत असताना, सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये संशयित बसमध्ये चढण्याचा बहाणा करून गर्दीत मिसळत आणि लगेच उतरून संधी साधत असल्याचे आढळले. हे चोरटे गोवंडीतील शिवाजीनगर परिसरातील असल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी शोधमोहीम हाती घेतली. गुप्त बातमीदाराकडून आरोपी चोरीचे मोबाईल विक्रीसाठी नौपाडा येथील एलबीएस मार्गावर येणार असल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी सापळा रचला. परंतु, पोलिसांची चाहूल लागताच त्या दोघांना पळून जाण्याच प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी काही अंतर पाठलाग करत त्यांना अटक केली. त्या दोघांना न्यायालयाने सहा दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. पुढील तपास सुरू आहे.
मुंबई, नवी मुंबईत गुन्हे दाखल
इजहार अबरार बेग याच्यावर मुंबई, नवी मुंबईत १० गुन्हे दाखल असल्याची माहिती नौपाडा पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक मंगेश भांगे यांनी दिली.
