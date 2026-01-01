संकल्प चॅरिटेबल ट्रस्टमध्ये स्पेशल मुलांसोबत नाताळ साजरा
विशेष मुलांसोबत नाताळ साजरा
संकल्प चॅरिटेबल ट्रस्टचा अनोखा उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १ ः येथील संकल्प चॅरिटेबल ट्रस्टने विशेष मुलांच्या शाळेत उत्साहात ख्रिसमस साजरा कला. प्रेम आणि आनंदाने भरलेला हा सण विद्यार्थ्यांसाठी खास ठरला. मुलांनी सांताक्लॉज सोबत नृत्य केले, गाणी गायली आणि टाळ्यांच्या गजरात आनंद साजरा करत संपूर्ण शाळा परिसरात उत्सवाचे वातावरण निर्माण केले.
‘मुले विशेष आहेत म्हणून त्यांनी मागे का राहावे?’ या सकारात्मक विचारातून शाळेत सर्व सण मोठ्या उत्साहात साजरे केले जातात. संकल्प ट्रस्टमधील विद्यार्थी देखील इतर मुलांप्रमाणे आनंदाने सण साजरे करू शकतात, हा विश्वास या उपक्रमातून अधोरेखित झाला. या मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शाळेच्या संचालिका अपर्णा, सर्व शिक्षिका आणि विद्यार्थ्यांना मदत करणाऱ्या मावशी सातत्याने प्रयत्नशील असतात. शिक्षणाबरोबरच संस्कार, आत्मविश्वास आणि सामाजिक सहभाग यावर विशेष भर दिला जातो.
या प्रसंगी संकल्प ट्रस्टच्या शिक्षकवर्गाने आणि सर्व विद्यार्थ्यांनी नागरिकांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या.
