महायुती कागदावर
कल्याण-डोंबिवलीत महायुती ‘कागदावर’च
नऊ प्रभागांत भाजप-शिवसेना आमनेसामने
डोंबिवली, ता. १ : कल्याण-डोंबिवलीत शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप या सत्ताधारी पक्षांनी युतीची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षात मात्र दोन्ही पक्षांतील संघर्ष टोकाला पोहोचला आहे. शहरातील तब्बल नऊ प्रभागांमध्ये दोन्ही पक्षांचे उमेदवार एकमेकांविरोधात शड्डू ठोकून उभे आहेत. आता शुक्रवारी (ता. २) उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी युती धर्म पाळला जातो की मैत्रीपूर्ण लढतीच्या नावाखाली संघर्ष अधिक तीव्र होतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
निवडणुकीच्या सुरुवातीला भाजपमधील स्थानिक पदाधिकारी स्वबळावर ठाम होते; मात्र वरिष्ठ पातळीवरील आदेशामुळे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांना युतीचा मार्ग स्वीकारावा लागला, अशी चर्चा आहे. दरम्यान, जागावाटपाचा घोळ शेवटपर्यंत न सुटल्याने संभ्रम कायम राहिला. अखेर एबी फॉर्म वाटप करताना शिवसेनेने काही जागांवरील समझोता तोडल्याचा आरोप करीत भाजपनेही त्याला चोख प्रत्युत्तर दिले, ज्यामुळे दोन्ही मित्रपक्ष एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत.
अर्ज भरण्याच्या अंतिम टप्प्यात अनेक इच्छुकांच्या हाती एबी फॉर्म न पडल्याने अस्वस्थता वाढली. तर काही ठिकाणी भाजपचे एबी फॉर्म वाटप सुरू असतानाच शिवसेना शिंदे गटाने ठरलेल्या जागावाटपाला छेद देत काही प्रभागांमध्ये ‘मॉडेल एबी’ अर्ज दिल्याचे समजताच भाजपनेही त्याला तोडीस तोड उत्तर दिले. शिवसेनेच्या प्रभागांमध्ये भाजप उमेदवारांना एबी फॉर्म देण्यात आल्याने थेट सामना अटळ ठरला. परिणामी नऊ प्रभागांमध्ये महायुतीचे उमेदवारच एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत.
पुढील २४ तास महत्त्वाचे
दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांपुढे आता बंडखोरी आणि अंतर्गत संघर्ष रोखण्याचे मोठे आव्हान आहे. आज दुपारी ३ वाजेपर्यंत किती उमेदवार आपला अर्ज मागे घेतात आणि पक्ष कोणाला माघार घ्यायला लावतो, यावरच महायुतीचे भवितव्य ठरेल. स्थानिक कार्यकर्त्यांमधील नाराजी पाहता, अनेक जागांवर मैत्रीपूर्ण लढत होण्याची शक्यताही वर्तविली जात आहे.
युतीमधील थेट लढतीचे प्रभाग
पॅनेल क्र. शिंदे गट विरुद्ध भाजप
१ - ब सुप्रिया भोईर स्मृती पाटील
७ - अ विजया पोटे वैजयंती पाटील
७ - ड मोहन उगले डॉ. पंकज उपाध्याय
९ - ड प्रतीक पेणकर नरेंद्र पुरोहित
२१ - अ जनार्दन म्हात्रे प्रदीप जोशी
२९ - अ रुपाली म्हात्रे कविता म्हात्रे
२९ - ब रंजना पाटील आर्या नाटेकर
२९ - क नितीन पाटील मंदार टावरे
२९ - ड रवींद्र पाटील अलका म्हात्रे
