जिल्हाधिकाऱ्यांची नवीन वर्षाची सुरुवात आदिवासी विद्यार्थ्यांसोबत
जिल्हाधिकाऱ्यांची नववर्षाची सुरुवात आदिवासी विद्यार्थ्यांसोबत
मोखाड्यात क्रॅश कोर्सला भेट; शिक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचा संदेश
मोखाडा, ता. १ (बातमीदार) ः नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला पालघर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांसोबत संवाद साधत नवीन वर्षाची अर्थपूर्ण सुरुवात केली. इयत्ता बारावी विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित विशेष क्रॅश कोर्सला भेट देत त्यांनी विद्यार्थ्यांना अभ्यास, सातत्य आणि उद्दिष्टपूर्तीचा मंत्र दिला.
जव्हार येथील आकांक्षित तालुका कार्यक्रमांतर्गत एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प उपक्रमाची सुरुवात येथील प्रकल्प अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासूर यांच्या संकल्पनेतून करण्यात आली आहे. शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा, पळसुंदे (ता. मोखाडा) येथे हा क्रॅश कोर्स आयोजित करण्यात आला असून, आदिवासी विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावणे आणि त्यांना व्यावसायिक शिक्षणासाठी सक्षम करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. या क्रॅश कोर्समध्ये शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा दाभेरी, देहरे, विनवळ, न्याहाळे तसेच इतर सहा आश्रमशाळांमधील इयत्ता बारावी विज्ञान शाखेतील सुमारे ३५० विद्यार्थी सहभागी होत आहेत. विद्यार्थ्यांना विषयतज्ज्ञ शिक्षकांचे मार्गदर्शन, सखोल अभ्यासक्रमाचे पुनरावलोकन तसेच स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी आवश्यक तयारीची संधी येथे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या वेळी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी या क्रॅश कोर्सचा पुरेपूर लाभ घ्या. सातत्यपूर्ण अभ्यास, शिस्त आणि आत्मविश्वास ठेवला तर यश नक्की मिळेल, असे मार्गदर्शन केले. पुढील शैक्षणिक वर्षात हा उपक्रम अधिक व्यापक स्वरूपात राबवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच नीट परीक्षेसाठी विशेष तयारी आवश्यक असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘सुपर थर्टी’ बॅच सुरू करून स्वतंत्र कोचिंग देण्यात येणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली. विद्यार्थ्यांनी आतापासूनच आपले ध्येय निश्चित करून अभ्यासाला लागावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
