खोच बहुउद्देशीय केंद्राला जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांची भेट
मोखाडा, ता. १ (बातमीदार) : पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकत, पीएम जनमन (प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान) योजनेअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या मोखाडा तालुक्यातील खोच (पिंपळपाडा-शिरसोलीचा पाढा) येथील कातकरी बहुउद्देशीय केंद्राला जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी भेट दिली. या भेटीदरम्यान त्यांनी स्थानिक कातकरी समाजातील महिला व ग्रामस्थांशी थेट संवाद साधत, या केंद्राच्या माध्यमातून घडू शकणाऱ्या सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनाचा मार्ग स्पष्ट केला.
या बहुउद्देशीय केंद्रामुळे कातकरी समाजातील पुरुष व महिलांना स्थानिक पातळीवर रोजगार, स्वयंरोजगार, कौशल्यविकास प्रशिक्षण तसेच विविध सामाजिक उपक्रमांच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. महिलांनी मांडलेल्या अडचणी, रोजगाराच्या संधी आणि दैनंदिन समस्या याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. जाखड यांनी सविस्तर माहिती घेत मार्गदर्शन केले. या केंद्राचा प्रभावी वापर झाल्यास कातकरी समाजाच्या जीवनमानात सकारात्मक आणि दीर्घकालीन बदल घडू शकतो, असे त्यांनी नमूद केले. ग्रामीण भागात अशा बहुउद्देशीय केंद्रांची साखळी उभी राहिल्यास आदिवासी बांधवांचा आर्थिक कणा अधिक मजबूत होईल, असे प्रतिपादन करत जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी केंद्राच्या दर्जेदार व उपयोगी बांधकामाबाबत समाधान व्यक्त केले. या केंद्राच्या माध्यमातून महिलांना बचत गट, हस्तकला, कौशल्याधारित उपक्रम व प्रशिक्षणाच्या संधी मिळून आर्थिक स्वावलंबनाची वाट मोकळी होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
