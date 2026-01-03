‘उडता पंजाब’च्या छायेपासून मुक्ती!
नवी मुंबई, ता. ३ (वार्ताहर) : पंजाबमधून हेरॉइन व अफीम नवी मुंबईत आणून त्याची विक्री करणाऱ्या आंतरराज्य अमली पदार्थ रॅकेटवर नवी मुंबई पोलिसांच्या पथकाने धडक कारवाई करीत हे रॅकेट उद्ध्वस्त केले आहे. पोलिसांनी मागील सहा महिन्यांत या कारवाईत एकूण २५ संशयितांना अटक करून तब्बल तीन कोटी ३१ लाखांचे अमली पदार्थ जप्त केले आहे. या कारवाईत अटक केलेले सर्व संशयित पंजाबमधील रहिवासी आहेत. त्यामुळे पंजाब-नवी मुंबईदरम्यान कार्यरत असलेल्या ड्रग्ज साखळीचा धक्कादायक पर्दाफाश झाला आहे.
पंजाबमधून नवी मुंबईत येऊन भाड्याच्या खोल्या, लॉज, हॉटेल व हॉस्टेलमध्ये वास्तव्यास राहून स्थानिक युवकांना हेरॉइन व अफीमसारख्या घातक अमली पदार्थांची विक्री करणारे रॅकेट नवी मुंबईत सक्रिय असल्याची माहिती अमली पदार्थविरोधी पथकाला मिळाली होती. त्यानुसार सहाय्यक पोलिस आयुक्त (आर्थिक गुन्हे शाखा) प्रेरणा कट्टे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या कक्षाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संदीप निगडे आणि त्यांच्या पथकाने तांत्रिक तपासाअंती कारवाई केली आहे. सहा महिन्यांत तळोजा, कळंबोली, सीबीडी बेलापूर, एनआरआय व एपीएमसी पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत वेगवेगळ्या पाच कारवाया करून २५ जणांना अटक केली आहे. नवी मुंबई पोलिसांच्या या धडक कारवाईमुळे ‘उडता पंजाब’ची छाया शहरावर पडू न देता ड्रग्जमुक्त नवी मुंबईकडे निर्णायक पाऊल टाकण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
१० जणांचा शोध सुरू
या कारवाईत पोलिसांनी ६८० ग्रॅम हेरॉइन, १८२ ग्रॅम अफीम, १७ कोडीन सिरपच्या बाटल्या, ३० मोबाईल फोन आणि चार लाख हजार रुपये रोख असा एकूण तीन कोटी ३१ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. अमली पदार्थ पंजाबमधून रेल्वे व रस्ते वाहतुकीमार्गे नवी मुंबईत आणले जात असल्याचे या तपासादरम्यान स्पष्ट झाले आहे. या रॅकेटमध्ये सहभागी असलेले १० संशयित अद्याप फरार असून, नवी मुंबई पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत.
