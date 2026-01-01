महायुतीमध्ये आरपीआयला एकच जागा
कामोठे, ता. १ (बातमीदार) : पनवेल महापालिकेची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. महायुतीचा घटक पक्ष असलेल्या आरपीआयला (आठवले गट) कामोठ्यातील एक जागा मिळाली आहे. उमेदवाराच्या विजयासाठी रायगड जिल्ह्यातील कार्यकर्ते कामोठ्यात एकवटले आहेत.
पनवेल महापालिकेच्या ७८ जागांसाठी १५ जानेवारीला मतदान होत आहे. १६ जानेवारीला मतमोजणी होऊन पालिकेच्या सत्तास्थानी कोण विराजमान होणार, याचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. सत्तेसाठी महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी यांच्या चुरस आहे. निवडणुकीसाठी जागावाटप करताना दोन्ही बाजूकडील नेत्यांचा कस लागला. आरपीआयने भाजपकडे पनवेल, नवीन पनवेल, कामोठे विभागातून एकूण चार जागांची मागणी केली होती; मात्र भाजप कोअर कमिटीने आरपीआयला कामोठ्यात अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित असलेला प्रभाग १२ (अ) या एका जागेवर इच्छुक उमेदवारांची बोळवण केली. या जागेवर आरपीआय महापालिका जिल्हाप्रमुख प्रभाकर कांबळे निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. त्यांच्या पत्नी अलका यांनी मागील महापालिका निवडणुकीत शेकापकडून नवीन पनवेल प्रभाग १६ मधून निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत त्यांचा भाजपच्या उमेदवाराकडून निसटता पराभव झाला होता.
