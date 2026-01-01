श्वानांचे निर्बीजीकरण
श्वानांचे निर्बीजीकरण
वेढी येथे रेबीज लसीकरण केंद्राचे उद्घाटन
पालघर, ता. १ (बातमीदार) : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानांतर्गत ग्रामपंचायत वेढी येथे जिल्हा परिषद पालघर, पशुसंवर्धन विभाग व जेनिस स्मिथ अॅनिमल वेल्फेअर ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने श्वान निर्बीजीकरण आणि रेबीज लसीकरण केंद्राचे उद्घाटन करण्यात आले.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे आणि जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. प्रकाश हसनाळकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत केंद्र सुरू करण्यात आले.
या वेळी ग्रामपंचायत वेढी येथील नचिकेत पाटील, अभिजित पाटील आणि छोडू बगूल, विविध ग्रामपंचायतींचे सरपंच, तसेच जेनिस स्मिथ अॅनिमल वेल्फेअर ट्रस्टचे तज्ज्ञ डॉक्टर, जिल्हा परिषद पालघर येथील डॉ. राहुल संखे, पशुधन विकास अधिकारी आणि डॉ. श्रद्धा मांढरे उपस्थित होते.
शस्त्रक्रियेनंतरची निगा
केंद्रामार्फत ग्रामपंचायत तसेच आजूबाजूच्या परिसरातील गावांमधील भटक्या श्वानांचे संकलन, निर्बीजीकरण, रेबीज लसीकरण तसेच शस्त्रक्रियेनंतरची निगा ही प्रक्रिया प्रशिक्षित तज्ज्ञांकडून राबविण्यात येत आहे. उपचार पूर्ण झाल्यानंतर श्वानांना त्यांच्या मूळ परिसरात सुरक्षितरीत्या सोडण्यात येणार आहे.
