शिवशाही व स्लीपर कोचमुळे प्रवाशांच्या खिशाला कात्री
साध्या ‘लालपरी’ बस सुरू करण्याची मागणी
श्रीवर्धन, ता. १ (वार्ताहर) : श्रीवर्धन आगारातून मुंबई विभागाकडे धावणाऱ्या साध्या बसची संख्या गेल्या काही दिवसांत मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आल्याने प्रवाशांना आर्थिक फटका बसत आहे. साध्या ‘लालपरी’ बस बंद करून त्या ठिकाणी वातानुकूलित शिवशाही आणि विनावातानुकूलित स्लीपर कोच बस सुरू करण्यात आल्या आहेत. प्रवाशांच्या सोयीसाठी सुरू करण्यात आलेल्या या आधुनिक बसचे तिकीटदर मात्र सर्वसामान्य प्रवाशांच्या आवाक्याबाहेर गेल्याने नाराजीचा सूर उमटत आहे. त्यामुळे या मार्गावर पुन्हा साध्या बस सुरू करण्यात याव्यात, अशी ठाम मागणी श्रीवर्धन तालुक्यातील प्रवासी करीत आहेत.
श्रीवर्धन आगारातून मुंबई, नालासोपारा, बोरिवली व पुणे या मार्गांवर अनेक वर्षे साध्या बससेवा नियमित सुरू होत्या. २०१७ मध्ये राज्य परिवहन महामंडळाने शिवशाही बससेवा, तर २०१९ मध्ये स्लीपर कोच बससेवा सुरू केली. त्यानंतर हळूहळू साध्या बस कमी करून त्या जागी महागड्या बस सोडण्यात आल्या. स्लीपर कोच बसमधून प्रतिकिलोमीटर २७ रुपये, तर शिवशाही बसमधून प्रतिकिलोमीटर ४७ रुपयांचे उत्पन्न मिळत असल्याने एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नात वाढ होत आहे; मात्र याचा भार थेट सामान्य प्रवाशांवर पडत आहे.
शिवशाही बसची वातानुकूलित यंत्रणा सुरू असताना बसचा वेग कमी होतो. श्रीवर्धन तालुक्यातील घाटरस्त्यांवर चढण करताना एसी बंद करावा लागतो. त्यामुळे उकाड्याने हैराण झालेले प्रवासी चालकावर नाराजी व्यक्त करतात. स्लीपर कोचमध्ये पंखे बंद, आसनांची दुरवस्था अशा तक्रारीही वारंवार केल्या जात आहेत. जास्त भाडे देऊनही अपेक्षित सुविधा न मिळाल्याने प्रवाशांचा संताप वाढत आहे.
चौकट
महागडे तिकीटदर
श्रीवर्धनसारख्या ग्रामीण व निमशहरी भागातील प्रवासी रोजच्या प्रवासासाठी एसटीवर अवलंबून आहेत. नोकरी, शिक्षण, उपचारासाठी मुंबईकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना वाढीव तिकीटदर मोठा आर्थिक भार ठरत आहे. त्यामुळे किमान काही फेऱ्यांसाठी तरी साध्या ‘लालपरी’ बस सुरू करून सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
आकडेवारी : तिकीटदर (रुपयांत)
श्रीवर्धन - मुंबई
• साधी बस : ३३८
• स्लीपर कोच : ४४३
• शिवशाही : ४८७
श्रीवर्धन - बोरिवली
• साधी बस : ३५८
• स्लीपर कोच : ४१२
• शिवशाही : ५३१
श्रीवर्धन - नालासोपारा
• साधी बस : ४१८
• स्लीपर कोच : ५५६
