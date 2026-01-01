नववर्षाच्या स्वागतासाठी दादरमध्ये अंनिसचे दूध वाटप
प्रभादेवी, ता. १ : नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर दादर परिसरात अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, दादर शाखा (अंनिस) यांच्या वतीने एक आगळावेगळा सामाजिक उपक्रम राबविण्यात आला. ‘द दारूचा नाही तर दुधाचा’ असा सरत्या वर्षाच्या शेवटी प्रभावी संदेश देत नागरिकांमध्ये व्यसनमुक्तीबाबत जनजागृती करण्यासाठी दूधवाटप करण्यात आले.
दादर येथील भवानी शंकर रोड येथील पोलिस वसाहतीत अंनिसच्या वतीने दूधवाटप करीत नववर्ष साजरे करताना मद्यपानाऐवजी आरोग्यदायी आणि सकारात्मक पर्याय स्वीकारावा, असा संदेश देण्यात आला. नागरिकांनीही या उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. या वेळी दादर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर आवारी यांनी उपस्थितांना मादक द्रव्य तसेच अमली पदार्थ सेवन करू नका, अशी शपथ दिली. बहुतेक ठिकाणी सरत्या वर्षाला निरोप व नवीन वर्षाचे स्वागत उत्साहात केले जाते. आपण पाश्चिमात्य संस्कृतीचे अनुकरण करीत असताना पार्टी करीत असतो.
पार्टीत बहुतेक ठिकाणी येते ती म्हणजे दारू, बीयर. मात्र दारूऐवजी दूध पिऊनदेखील आपण नववर्षाचे स्वागत करू शकतो. यासाठी अंनिसने एक आगळावेगळा उपक्रम राबवून समाजापुढे चांगला संदेश देण्याचे काम केले असल्याचे नागरिकांनी सांगितले. या वेळी अंनिसच्या कार्यकर्त्यांनी व्यसनाचे दुष्परिणाम सांगत समाजात विवेक, आरोग्य आणि सद्बुद्धी वाढावी यासाठी अशा उपक्रमांची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. नववर्षाची सुरुवात व्यसनमुक्तीच्या संकल्पाने करावी, असे आवाहन या वेळी करण्यात आले. या उपक्रमामुळे दादर परिसरात नववर्षाच्या निमित्ताने सामाजिक भान जपणारा सकारात्मक संदेश पोहोचला असून, नागरिकांमध्येही याची चांगलीच चर्चा रंगली आहे.
