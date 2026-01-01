उल्हासनगरात अग्निशस्त्रासह एकाला अटक
उल्हासनगर, ता. १ (वार्ताहर) : उल्हासनगर शहरात कायदा-सुव्यवस्थेला गंभीर धोका निर्माण होण्यापूर्वीच मध्यवर्ती पोलिस ठाण्याच्या गुन्हे प्रकटीकरण पथकाने सतर्कतेने कारवाई करत अग्निशस्त्र व जिवंत काडतुसे बाळगणाऱ्या व्यक्तीला अटक केली आहे. गुप्त बातमीच्या आधारे रचलेल्या सापळ्यात मंगळवारी रात्री उशिरा ही कारवाई करण्यात आली.
मध्यवर्ती पोलिस ठाणे हद्दीत गुन्हे प्रकटीकरण पथकाचे अधिकारी व अंमलदार नियमित गस्त घालत असताना गुप्त बातमीदारामार्फत खात्रीशीर माहिती मिळाली. एक व्यक्ती कल्याण परिसरातून अग्निशस्त्रासह मध्यवर्ती पोलिस ठाणे हद्दीतील सी-ब्लॉक रोड, सेंच्युरी मैदान परिसर, उल्हासनगर-३ येथे येणार असल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी तत्काळ हालचाली सुरू केल्या. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक महेश काळे यांच्या पथकाने सेंच्युरी मैदान परिसरात सापळा रचून रात्री साडेअकराच्या सुमारास एका संशयितास ताब्यात घेतले. दोन पंचांना बोलावून पंचासमक्ष चौकशी केली असता त्याने आपले नाव मोहम्मद फारूक हरून अन्सारी (वय ४९, रा. भिवंडी परिसर) असल्याचे सांगितले. अंगझडतीत त्याच्याकडे एक अग्निशस्त्र व दोन जिवंत काडतुसे आढळून आली. शस्त्र बाळगण्यासाठी त्याच्याकडे कोणताही वैध परवाना नसल्याचे निष्पन्न झाले. या संपूर्ण कारवाईचा पंचनामा झाला असून, पुढील कारवाईसाठी मध्यवर्ती पोलिस ठाण्यात अन्सारीला आणण्यात आले. त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शंकर अवताडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
