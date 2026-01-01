तिकीट वाटपावर उल्हासनगरात घमासान
उल्हासनगर, ता. १ (वार्ताहर) : उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तिकीट वाटपावरून शहरातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. विशेषतः शिवसेना (शिंदे गट) आणि धनुष्यबाण चिन्हावर निवडणूक लढवणाऱ्या टीओके पक्षाकडून हिंदी भाषिक समाजाला डावलल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे उत्तर भारतीय समाजात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
शहरात हिंदी भाषिकांची संख्या लक्षणीय असतानाही शिंदे गट-टीओके आघाडीने केवळ दुर्गाप्रसाद राय या एकाच उमेदवाराला संधी दिली. यामुळे असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या निर्णयावर टीओकेचेच पदाधिकारी संतोष पांडेय यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. पॅनल क्रमांक १ (ड) मधून त्यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून नामांकन दाखल केले. गेली तब्बल १७ वर्षे टीओकेसोबत निष्ठेने काम करूनही हिंदी भाषिकबहुल प्रभागातून तिकीट नाकारण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, स्थानिक पातळीवर मजबूत पकड असलेल्या संतोष पांडेय यांना डावलणे ही टीओकेची मोठी रणनीती चूक ठरू शकते. याचा थेट परिणाम आघाडीच्या मतांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे आघाडीचे निवडणूक गणित बिघडण्याची चर्चा सुरू आहे. एकूणच, तिकीट वाटपावरून निर्माण झालेला वाद येत्या काळात उल्हासनगरच्या निवडणूक समीकरणांवर किती परिणाम करतो, याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
भाजपकडून उमेदवारी
भाजपने हिंदी भाषिक समाजाची ‘लाज राखल्याची’ चर्चा शहरात रंगू लागली आहे. भाजपने उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीत सहा हिंदी भाषिक उमेदवारांना तिकीट देत समाजाला थेट प्रतिनिधित्वाची संधी दिली आहे. भाजपकडून पॅनल क्रमांक २ मधून दिव्या पाठक, पॅनल क्रमांक ७ मधून लक्ष्मी सुरेंद्रसिंह व सुचित्रा यादव, पॅनल क्रमांक ८ मधून संजय अयोध्या प्रसाद सिंह, पॅनल क्रमांक ९ मधून अॅड. पूनम गुप्ता, तर पॅनल क्रमांक १० मधून दीपक पांडेय यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. भाजपच्या या निर्णयामुळे उल्हासनगरातील हिंदी भाषिक मतदारांमध्ये पक्षाबाबत सकारात्मक संदेश गेल्याचे बोलले जात आहे.
