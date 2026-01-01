‘कॉलनी उमेदवार नाही, तर मतदान नाही’
खारघर, ता. १ (बातमीदार) : खारघर, तळोजा परिसरातील प्रभाग क्रमांक तीनमध्ये उमेदवार निवडीवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. वसाहतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या असूनही राजकीय पक्षांनी वसाहतीतील उमेदवारांकडे दुर्लक्ष करून गावातील उमेदवाराला तिकीट दिल्यामुळे खारघर वसाहत परिसरातील मतदारांमध्ये नाराजी पसरली आहे. ‘कॉलनी उमेदवार नाही, तर मतदान नाही,’ असा संदेश समाजमाध्यमावर व्हायरल होत आहे. त्यामुळे प्रभाग क्रमांक तीनमधील मतदार कोणती भूमिका घेतात, याकडे उमदेवारांचे लक्ष लागले आहे.
पनवेल पालिकेच्या प्रभाग क्रमांक तीनमध्ये पेठाली, तळोजा गाव, पापडीचा पाडा, फरशी पाडा, कुटुकबांधन, पेठपाडा, रांजणपाडा, मुर्बी, धामोळे, ओवे गाव, कातकरी पाडा, ओवे पेठ आणि ओवे कॅम्प आदी गावांचा, तर तळोजा फेज एक-दोन आणि खारघर वसाहतमधील सेक्टर २७, ३०, ३४, ३५, ३६ आणि ४० या सेक्टरचा समावेश आहे. येथे मतदार संख्या अधिक असूनही महाविकास आघाडी आणि भाजपकडून उमेदवारी देताना तळोजा आणि खारघर वसाहतीमधील स्थानिकांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, या प्रभागातील तळोजा आणि खारघर वसाहतीमधील गृहसंकुलांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या समस्या गंभीर आहेत.
पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, रस्त्यांची दुरवस्था, वाहतूक कोंडी, कचरा व्यवस्थापन, पार्किंग आणि सुरक्षेचे प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. पालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि शेकापचे उमदेवार निवडून आले होते. या वेळी वसाहतीमधील मतदारांनी मतदान करून लोकप्रतिनिधी पालिकेत पाठविले होते; मात्र वसाहतीमधील नागरी समस्या गंभीर असताना, त्या सोडविण्यासाठी सिडको आणि पालिकेकडे कोणत्याही प्रकारची ठोस भूमिका घेतल्याचे दिसून आले नाही. याविषयी मतदारवर्गात नाराजी आहे. त्यामुळे पालिका निवडणुकीत ‘कॉलनी उमेदवार नाही, तर मतदान नाही,’ अशी चर्चा सुरू आहे.
पालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या उमदेवारांनी निवडून आल्यानंतर पुन्हा तोंड दाखविले नाही. या वेळी जेव्हा मतांचा जोगवा मागण्यासाठी येतील, तेव्हा पाच वर्षांत कोणती कामे केली, हे उमेदवारांना विचारणार आहे. अन्यथा ‘नोटा’वर मतदान करून मतदानाचा हक्क बजावणार आहे.
- किरणकुमार रावराणे, रहिवासी, सेक्टर ३५, खारघर
