मुंबईत १० हजार २३१ मतदान केंद्र

मुंबईत १० हजार २३१ मतदान केंद्रे
दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांसाठी केंद्रावर विशेष सुविधा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : मुंबई महापालिका निवडणुकीची प्रशासनाने जय्यत तयारी केली आहे. या निवडणुकीत एकूण एक कोटी तीन लाख ४४ हजार ३१५ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. त्यांच्यासाठी विविध ठिकाणी मिळून एकूण १० हजार २३१ मतदान केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत.
मतदान केंद्र हे शाळा, महाविद्यालयांसह शासकीय, निमशासकीय इमारती, सहकारी गृहनिर्माण संस्था तसेच खासगी इमारतींमध्ये असणार आहे. प्रत्येक प्रभागातील लोकसंख्या, मतदारांची संख्या आणि भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन मतदान केंद्रांची आखणी करण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हा निवडणूक अधिकारी भूषण गगराणी यांनी दिली आहे. पालिकेने २२७ प्रभागनिहाय अंतिम मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध करण्यात केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सुविधायुक्त मतदान केंद्र
बृहन्मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील मतदारांना मतदान करण्यासाठी सात परिमंडळांतील २४ प्रशासकीय विभाग कार्यालयांनुसार तसेच २३ मध्यवर्ती मतदान केंद्रांनुसार एकूण १० हजार २३१ मतदान केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. मतदान प्रक्रियेत कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मतदान केंद्रांवर वीजपुरवठा, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, प्रसाधनगृहे, रॅम्प आदींची सुविधा करण्यात आली आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्याची पाहणी, पडताळणी केली आहे.
मतदार सहाय्य केंद्र
मतदारांना त्यांची नावे शोधण्यासाठी मतदान केंद्रानजीक ‘मतदार सहाय्य केंद्र’ स्थापित करण्यात येणार आहे. मतदान केंद्रांवर मतदारांना माहिती देणारे फलक लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एकंदरीतच मतदान प्रक्रिया सुरळीत, सुरक्षित व सोयीस्कर पार पडावी, यासाठी विविध ठिकाणी आणि विविध स्वरूपाच्या जागांमध्ये मतदान केंद्रांची व्यापक व सुनियोजित व्यवस्था करण्यात आली आहे.
मतदानाच्या दिवशी कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ किंवा गैरसोय होऊ नये, यासाठी मतदारांनी आपले संबंधित मतदान केंद्र कोणते आहे, याची आधीच खात्री करून घ्यावी.
- भूषण गगराणी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी
मुंबईत एकूण मतदान केंद्रे - १० हजार २३१
- शासकीय / निमशासकीय इमारती - ४,३८६
- सहकारी गृहनिर्माण संस्था - ७०२
- खासगी इमारती - ५,१४३
- एकूण मतदार - १ कोटी ३ लाख ४४ हजार ३१५
मतदारांसाठी या सुविधा
- दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांसाठी विशेष सुविधा
- वीजपुरवठा, पिण्याचे पाणी
- प्रसाधनगृहे, व्हिलचेअरसाठी रॅम्प
- नावे शोधण्यासाठी मतदार सहाय्य केंद्र
