लोकलमधील चाकूहल्ल्यातील संशयिताला तमिळनाडूतून अटक
नवी मुंबई, ता. १ (वार्ताहर) : लोकल ट्रेनमध्ये तरुणावर प्राणघातक चाकूहल्ला करून फरार झालेल्या संशयिताचा वाशी रेल्वे पोलिसांनी तमिळनाडूमध्ये शोध घेऊन त्याला अटक केली आहे. राजेश राजगम अरुंदविहार ऊर्फ राजेश राजनगम अरुन्थदियर (वय २५) या संशयिताने जुन्या वादातून हल्ला केल्याची कबुली दिली आहे.
मानखुर्द येथे राहणारा सिराज अब्दुल्ला शेख (वय २४) हा २३ डिसेंबरला सकाळी मानखुर्द रेल्वे स्थानकावरून पनवेल-सीएसएमटी लोकलने प्रवास करत असताना, वाशी स्थानकाजवळ राजेश राजगम अरुंदविहार याने त्याच्यावर चाकूने वार केले होते. या हल्ल्यानंतर फरार झालेल्या आरोपीविरोधात वाशी लोहमार्ग पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. तांत्रिक तपासात तो तमिळनाडूमध्ये लपून बसल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार वाशी लोहमार्ग पोलिसांचे विशेष तपास पथक तातडीने तमिळनाडूकडे रवाना करण्यात आले. त्यानंतर पथकाने २७ डिसेंबरला कुड्डालोर जिल्ह्यातील ओमंगलम येथील आंबेडकरनगर परिसरात शिताफीने कारवाई करत त्याच्या मावशीच्या घरातून अटक केली. त्यानंतर स्थानिक न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करून, मुंबईत आणण्यात आले.
