समाज माध्यमांच्या आडून व्यावसायिकांकडून खंडणी
नवी मुंबई, ता. ४ (वार्ताहर) : समाज माध्यमांवर व्यावसायिकांना बदनाम करण्याची धमकी देत त्यांच्याकडून खंडणी उकळणाऱ्या एका सराईत गुन्हेगाराला एपीएमसी पोलिसांनी अटक केली आहे. परमेश्वर प्रकाश सिंग (वय ३१) उर्फ मोनू असे या खंडणीखोराचे नाव आहे. त्याच्यावर यापूर्वी अनेक गुन्हे दाखल असल्याचे तपासात आढळून आले आहे.
एपीएमसी मार्केटमधील व्यापारी, टपरी चालक, खाद्यपदार्थ विक्रेते यांच्या व्यवसायावर प्रशासनाची कारवाई व्हावी, अशा प्रकारची पोस्ट परमेश्वर सिंग हा समाज माध्यमांवर टाकत होता. त्यानंतर तो संबंधित व्यावसायिकाविरोधात पुन्हा तक्रार न करण्यासाठी दरमहा खंडणी स्वरुपात पैसे उकळत होता. अशाच पद्धतीने त्याने एपीएमसीसह शहरातील विविध परिसरातील व्यावसायिकांकडून खंडणी उकळण्यास सुरुवात केली होती. काही प्रकरणांत त्याच्या भावाचाही सहभाग असल्याचे आढळून आले आहे.
काही दिवसांपूर्वी त्याने एका पुरी-भाजी विक्रेत्याकडून दोन लाख ४४ हजार रुपये खंडणी उकळली होती. त्यानंतर त्याने एका टपरीचालकालाही धमकावून त्याच्याकडून ३० हजार रुपये उकळले होते. या विक्रेत्याने पोलिसांकडे तक्रार केल्यानंतर परमेश्वर सिंग याने तक्रारदार व इतर साक्षीदारांना धमकावण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर त्याने स्वत:ला पत्रकार असल्याचे भासवून पोलिसांवरही दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला, मात्र एपीएमसी पोलिसांनी अखेर मंगळवारी (ता. २७) रात्री त्याला अटक केली.