नववर्षाच्या पहिल्या दिवशी उमेदवारांचे देवदर्शन
तुर्भे, ता. १ (बातमीदार) : निवडणुकीची धामधूम वाढत असताना प्रचार, रणनीती आणि गणितांसोबतच उमेदवारांकडून देवदेवतांकडे साकडे घालण्याचा जोरही वाढताना दिसत आहे. विजयाचा मार्ग सुकर व्हावा, मतदारांचा कौल आपल्या बाजूने लागावा आणि कोणतेही अडथळे येऊ नयेत, या अपेक्षेने उमेदवार मंदिर, दर्गा, गुरुद्वार आणि देवस्थानांमध्ये हजेरी लावत आहेत. नववर्षाच्या पहिल्या दिवशीही उमेदवारांची दर्शनासाठी गर्दी दिसून आली.
पहाटे अभिषेक, आरती, नवस-उपवास, नारळ फोडणे, तर कुठे विशेष पूजा, होम-हवन आणि अन्नदान अशा विविध माध्यमांतून उमेदवार देवाकडे साकडे घालत आहेत. काही उमेदवारांनी विजय मिळाल्यास मंदिर विकासासाठी देणगी, महाप्रसाद, सामाजिक उपक्रम राबवण्याचे जाहीर केले आहे. राजकीय सभा आणि मतदार भेटींमधून वेळ काढत उमेदवार थेट देवाच्या चरणी माथा टेकवताना दिसत आहेत. लोकशाहीत मतदार राजा असतो; मात्र देवाची कृपा लाभली तर विजय सोपा होतो, अशी भावना अनेक उमेदवारांमध्ये दिसून येत आहे.
निवडणूक जिंकण्यासाठी गणिते, प्रचारयंत्रणा आणि कार्यकर्त्यांची फौज महत्त्वाची असली, तरी अखेरीस देवाच्या कृपेवरही अनेक उमेदवार आपली आशा ठेवून आहेत. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत प्रचारासोबतच देवळांच्या पायऱ्यांवरही राजकीय हालचाली वाढल्या आहेत.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, श्रद्धा ही वैयक्तिक बाब असली तरी निवडणुकीच्या काळात तिचा सार्वजनिक आविष्कार वाढतो. एकीकडे विकासाचे मुद्दे, आश्वासने आणि आरोप-प्रत्यारोप सुरू असताना, दुसरीकडे देवाकडे साकडे घालण्याची उमेदवारांची लगबग निवडणुकीतील वेगळेच चित्र दाखवत आहे.
