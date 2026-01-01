भांडुपमध्ये मनसे विरुद्ध ठाकरे गटात लढत
भांडुपमध्ये मनसे विरुद्ध ठाकरे गटात लढत
प्रभाग ११४ मधील बंडखोर उमेदवाराला मनसे पदाधिकाऱ्यांचा पाठिंबा
मुंबई, ता. १ ः पालिका निवडणुकीत भांडुपमध्ये उमेदवारीच्या घोळामुळे प्रतिष्ठेचा ठरलेल्या प्रभाग क्रमांक ११४ मध्ये मनसे विरुद्ध ठाकरे सेना अशी लढत रंगण्याची चिन्हे सोमवारी स्पष्ट झाली. येथील बहुतांश मनसे पदाधिकारी मंगळवारी ठाकरे सेनेच्या उमेदवार आणि खासदार संजय पाटील यांच्या कन्या राजुल यांच्याऐवजी अपक्ष रिंगणात उतरलेल्या अनिशा माजगावकर यांच्यासोबत अर्ज भरण्यासाठी मुलुंड येथील कालिदास नाट्यगृहात उपस्थित होते.
माजगावकर या प्रभागातून २०१२ मध्ये मनसेतर्फे निवडून आल्या होत्या. गेल्या लढतीत ठाकरे गटाचे विभागप्रमुख रमेश कोरगावकर यांनी त्यांचा प्रभाव केला; मात्र त्या लढतीत त्यांनी दुसऱ्या क्रमांकाची मते घेतली होती. त्या जोरावर त्यांनी या प्रभागातून उमेदवारीसाठी इच्छा व्यक्त केली होती. वाटाघाटीत हा प्रभाग ठाकरे सेनेच्या वाट्याला आला. त्यामुळे माजगावकर यांनी मंगळवारी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्या वेळी त्यांच्या समर्थनार्थ प्रभाग क्रमांक ११४ मधील बहुतांश पदाधिकारी विशेषतः महिला पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
भविष्यात हेच चित्र कायम राहिल्यास या प्रभागातील प्रमुख लढत मनसे विरुद्ध ठाकरे गट अशी होईल, असा अंदाज येथील सर्वसामान्य मतदार व्यक्त करीत आहेत. अर्ज भरताना सोबत या, असे कोणालाही सांगितले नव्हते. मनसे पदाधिकाऱ्यांनी स्वतःहून मला पाठिंबा दिला. त्यावरून सर्वसामान्यांचा कल लक्षात येऊ शकेल. मतदार, कार्यकर्त्यांच्या आग्रहामुळे ही निवडणूक अपक्ष लढणार आहे, अशी प्रतिक्रिया माजगावकर यांनी नोंदवली.
