पक्षपात न करता श्रीवर्धनचा विकास करणार : ॲड. अतुल चौगुले
नगर परिषदेचा नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारला
श्रीवर्धन, ता. १ (वार्ताहर) : श्रीवर्धन शहराचा सर्वांगीण विकास करताना कोणत्याही प्रकारचा पक्षपात केला जाणार नाही. शहराच्या विकासासाठी महाराष्ट्रातील कोणत्याही मंत्र्याला किंवा नेत्याला भेटावे लागले, तरी ते करण्यास मी मागे-पुढे पाहणार नाही, असा ठाम निर्धार श्रीवर्धन नगर परिषदेचे नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष ॲड. अतुल चौगुले यांनी व्यक्त केला. सोमवारी (ता. १) सकाळी ११ वाजता त्यांनी अधिकृतपणे नगर परिषदेचा कार्यभार स्वीकारला, त्या वेळी ते बोलत होते.
उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आलेल्या ॲड. चौगुले यांच्या पदभार स्वीकृतीनिमित्त सोमजादेवी मंदिर ते नगर परिषद कार्यालयापर्यंत शिवसैनिकांनी भव्य मिरवणूक काढत जल्लोष साजरा केला. त्यानंतर नगर परिषद प्रांगणात त्यांचा सत्कार करण्यात आला.
यापूर्वी भारतीय विद्यार्थी सेना अध्यक्ष, युवासेना शहर अधिकारी व दक्षिण रायगड उपजिल्हाप्रमुख अशी जबाबदारी सांभाळलेल्या चौगुले यांना २०१६च्या थेट नगराध्यक्ष निवडणुकीत अल्पमताने पराभव पत्करावा लागला होता. सातत्यपूर्ण संघर्षानंतर त्यांनी आता नगराध्यक्षपद मिळवले आहे. सत्कारप्रसंगी राष्ट्रीय काँग्रेस जिल्हा उपाध्यक्ष राजाभाऊ ठाकूर, शिवसेना व काँग्रेस युतीचे कार्यकर्ते तसेच नगर परिषदेचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
चौकट
सर्वसामान्यांच्या विकासाला प्राधान्य
नगराध्यक्ष म्हणून काम करताना राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता व मूलभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर दिला जाईल, असे चौगुले यांनी स्पष्ट केले. प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांच्यात समन्वय ठेवून विकासकामे प्रत्यक्षात उतरवणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
चौकट
युतीच्या नगरसेवकांची अनुपस्थिती
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे १५ आणि भारतीय जनता पार्टीचे दोन असे एकूण १७ नगरसेवक चौगुले यांच्या पदभार स्वीकार कार्यक्रमास अनुपस्थित होते. साधी सदिच्छा भेटही न दिल्याने चर्चेला उधाण आले आहे. शिंदे गटाच्या शिवसेनेचे केवळ तीन नगरसेवक शुभेच्छा देण्यासाठी उपस्थित होते.
