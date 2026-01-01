पनवेल पालिकेकडून आचारसंहितेची प्रभावी अंमलबजावणी
पनवेल, ता. १ (बातमीदार) : आदर्श आचारसंहितेची काटेकोर व पारदर्शक अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी पनवेल महापालिकेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे तत्काळ निराकरण होणे, तसेच निवडणूक प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता राखण्यासाठी आचारसंहिता कक्ष व तक्रार निवारण कक्ष महापालिका मुख्यालयात सुरू करण्यात आला आहे. तसेच या कक्षाची माहिती महापालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
पनवेल महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त महेशकुमार मेघमाळे यांची आचारसंहिता पथक प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांना सहाय्यक म्हणून उपायुक्त रवीकिरण घोडके नियुक्ती करण्यात आली आहे. नागरिकांनी आदर्श आचारसंहितेबाबत कोणतीही तक्रार, सूचना किंवा माहिती द्यावयाची असल्यास ०२२ २७४५ ८०४० / ८०४१ / ८०४२ या दूरध्वनी क्रमांकावर किंवा panvelcorporationmcc@gmail.com या ई-मेल आयडीवर संपर्क साधावा, असे आवाहन पनवेल महापालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे. निवडणूक प्रक्रियेत शिस्त, नियमपालन व पारदर्शकता राखण्यासाठी महापालिका सतत दक्ष असून नागरिकांचा सहभाग व सहकार्य महत्त्वाचे असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
