खारघर–तळोजा खाडी पुलाच्या कामाला वेग
खारघर - तळोजा खाडीपुलाच्या कामाला वेग
मेअखेर पूल वाहतुकीसाठी खुला करणार, तळोजा वसाहतीला दिलासा
खारघर, ता. १ (बातमीदार) : खारघर-तळोजा खाडीवर उभारण्यात येणाऱ्या सुमारे १.१ किलोमीटर लांबीच्या उड्डाणपुलाच्या कामाला वेग आला असून, येत्या पावसाळ्यापूर्वी म्हणजेच मेअखेरपर्यंत पूल पूर्ण करून तो वाहतुकीसाठी खुला करण्याचा संकल्प सिडकोने केला आहे. सुमारे ९६ कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात येणारा हा पूल पूर्ण झाल्यानंतर तळोजा वसाहतीकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार असून, सध्या ताणाखाली असलेल्या भुयारी मार्गावरील वाहतूक लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे.
खारघर वसाहतीनंतर सिडकोने तळोजा वसाहत विकसित केली. वाढत्या लोकसंख्येमुळे नागरिकांच्या प्रवासाच्या सोयीसाठी तळोजा फेज-१ येथे रेल्वे रुळाखाली भुयारी मार्ग उभारण्यात आला. त्यानंतर फेज-२ मधील गृहप्रकल्पांमुळे वाहतुकीचा ताण वाढल्याने सिडकोने अनेक वर्षे रखडलेला पेंधर उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण केले. मात्र तळोजा-खारघर खाडीपुलाचे काम केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाच्या परवानगीअभावी रखडले होते. मागील वर्षी परवानगी मिळताच ऑगस्ट महिन्यात प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात आली.
सध्या खारघर ते पेंधर उड्डाणपुलाला जोडणाऱ्या या खाडीपुलाचे बांधकाम वेगाने सुरू असून, सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार नियोजित वेळेत काम पूर्ण करण्यासाठी यंत्रणा सतत कार्यरत आहे. हा पूल सुरू झाल्यानंतर खारघरहून थेट तळोजा फेज-२मध्ये प्रवेश सुलभ होणार असून, परिसरातील विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.
चौकट :
भुयारी मार्गावरील वाहतुकीचा ताण होणार कमी
तळोजा फेज-१ आणि फेज-२ वसाहतींमध्ये प्रवेशासाठी सध्या रेल्वे ट्रॅकखालून असलेल्या भुयारी मार्गाचा वापर केला जातो. एनएमएमटी बस, रिक्षा आणि खासगी वाहने याच मार्गावरून जात असल्याने मोठी गर्दी होते. खारघर-तळोजा खाडीपूल सुरू झाल्यानंतर थेट खारघरहून फेज-२मध्ये प्रवेश शक्य होणार असल्याने भुयारी मार्गावरील ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
चौकट :
गृहप्रकल्पांना मिळणार वाहतूक सुलभतेचा लाभ
सिडकोकडून तळोजा वसाहतीत मोठ्या प्रमाणात गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू आहेत. तुर्भे-खारघर लिंक रोडचे कामही सुरू झाले असून, या रस्त्यामुळे खारघर ते तळोजा प्रवास विनाअडथळा होणार आहे. याचा थेट फायदा प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सेक्टर २८, २९, ३१, ३४, ३६, ३९ आणि ४० मधील गृहप्रकल्पांतील रहिवाशांना होणार आहे.
