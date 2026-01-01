‘हर हर गंगे’च्या घोषात ठाणेकरांनी भक्तिमय वातावरणात केले नववर्षाचे स्वागत
ठाण्यात काशीची अनुभूती
गंगा आरतीमुळे ठाणेकरांमध्ये सकारात्मक ऊर्जा
ठाणे, ता. १ (बातमीदार) : यंदा ठाणेकरांनी सरत्या वर्षाला निरोप देत जल्लोष करून फटाके वाजवण्याऐवजी भक्ती व अध्यात्माच्या वातावरणात नववर्षाचे स्वागत केले. उपवन तलाव येथे मंगळवारी (ता. ३०) आणि तलावपाळी परिसरात बुधवारी (ता. ३१) गंगा आरतीमुळे संपूर्ण परिसर भक्तिमय वातावरणात न्हाऊन निघाला होता. मंत्रोच्चार, शंखनाद, दिव्यांचा उजेड आणि ‘हर हर गंगे’च्या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला होता. या आरतीमुळे तलावपाळी परिसरात जणू काशीच्या आध्यात्मिक वातावरणाची अनुभूती निर्माण झाली होती.
श्री कौपीनेश्वर सांस्कृतिक न्यास यांच्यातर्फे नववर्षाच्या स्वागतासाठी या विशेष गंगा आरतीचे आयोजन करण्यात आले होते. दरवर्षी गुढीपाडव्याच्या पूर्वसंध्येला तलावपाळी येथे दीपोत्सव व गंगा आरतीची परंपरा असून, यंदा हीच परंपरा जपत नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला आरतीचे आयोजन करण्यात आले. सायंकाळी सात वाजता आरतीला सुरुवात झाली. वाराणसी येथून आलेल्या अनुभवी पंडितांनी पारंपरिक वेशात विधी पार पाडले. शंखनाद, घंटानाद आणि मंत्रोच्चारांच्या गजरात सुरू असलेल्या आरतीदरम्यान उपस्थित भाविक भक्तिभावात तल्लीन झाले होते. ठाणे शहरासह आसपासच्या परिसरातून मोठ्या संख्येने नागरिकांनी या कार्यक्रमाला हजेरी लावली होती. अनेक भाविकांनी हा अलौकिक क्षण आपल्या मोबाईल कॅमेऱ्यात कैद केला.
‘हर हर गंगे’च्या घोषणा
आरतीनंतर ‘हर हर गंगे’ आणि ‘हर हर महादेव’च्या घोषणांनी परिसर भारावून गेला. आतषबाजीऐवजी शांत, सकारात्मक आणि भक्तिमय वातावरणात नववर्षाचे स्वागत करण्यात आले. या उपक्रमात ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि तरुणांनी मोठ्या श्रद्धेने सहभाग घेतला. या गंगा आरतीमुळे ठाणेकरांमध्ये सकारात्मक ऊर्जा निर्माण झाली असून, नववर्षाची सुरुवात आध्यात्मिक समाधानाने झाली, अशी भावना उपस्थित भाविकांनी व्यक्त केली.
