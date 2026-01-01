खोपटा-कोप्रोली मार्गावर वाहतूक कोंडी
एकाच पुलावरून वाहतूक, नियोजनाअभावी अडचणी वाढल्या
उरण, ता. १ (वार्ताहर) : खोपटा पूल ते कोप्रोली या अत्यंत महत्त्वाच्या मार्गावरील रस्त्याचे काँक्रीटीकरण सुरू असून, जुन्या पुलाच्या दुरुस्तीचे कामही हाती घेण्यात आले आहे. सुरक्षिततेच्या कारणास्तव जुना पूल वाहतुकीसाठी पूर्णतः बंद करण्यात आल्याने सध्या एकाच पुलावरून दोन्ही बाजूंची वाहतूक सुरू आहे. त्यामुळे या परिसरात वारंवार वाहतूक कोंडी होत असून, प्रवासी व स्थानिक नागरिक मोठ्या त्रासाला सामोरे जात आहेत.
मंगळवारी पुलावरच एक टेम्पो बंद पडल्याने परिस्थिती आणखी गंभीर बनली. अरुंद मार्ग, अवजड वाहनांची गर्दी आणि पर्यायी मार्ग नसल्यामुळे काही वेळातच दोन्ही बाजूंनी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. खासगी वाहने, रिक्षा, एसटी बसेस तसेच मालवाहू वाहनांना तासन्तास अडकून पडावे लागले. शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात हाल झाले.
वाहतूक नियंत्रणासाठी पुरेशी यंत्रणा नसल्याने नियोजनाचा अभाव स्पष्ट दिसून येत आहे. एकाच पुलावरून वाहतूक सुरू असताना अवजड वाहनांसाठी स्वतंत्र वेळापत्रक आखणे आवश्यक असल्याचे नागरिकांचे मत आहे. तसेच पोलिस व वाहतूक कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी असल्याच्या तक्रारीही करण्यात येत आहेत.
खोपटा-कोप्रोली हा मार्ग उरण तालुक्याच्या दळणवळणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने काम पूर्ण होईपर्यंत शिस्तबद्ध वाहतूक नियंत्रण, योग्य समन्वय आणि नागरिकांना पूर्वसूचना देणे गरजेचे आहे अन्यथा वाहतूक कोंडी व अपघातांचा धोका कायम राहण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
चौकट : नागरिकांनी मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे
- जुना पूल बंद, नवीन पुलावरून दोन्ही बाजूंची वाहतूक
- अरुंद मार्गामुळे अवजड वाहनांची कोंडी
- पर्यायी मार्गांची व्यवस्था नसणे
- वाहतूक पोलिस आणि कर्मचारी अपुरे
- दिशादर्शक, सूचना फलक व रिफ्लेक्टरचा अभाव
- रात्रीच्या वेळी अपघाताचा वाढता धोका
- अवजड वाहनांसाठी स्वतंत्र वेळापत्रकाची गरज
