उल्हासनगरमध्ये घराणेशाहीला संधी
सहा कुटुंबांत १८ तिकिटे; निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाची लाट
नवनीत बऱ्हाटे : सकाळ वृत्तसेवा
उल्हासनगर, ता. १ : उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत लोकशाहीच्या तत्त्वांना बगल देत राजकीय पक्षांनी घराणेशाहीलाच अधिक पसंती दिल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांसारख्या प्रमुख पक्षांमधील केवळ सहा नेत्यांच्या घरात तब्बल १८ तिकिटांचे वाटप करण्यात आले आहे. यामुळे वर्षानुवर्षे पक्षासाठी झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र अस्वस्थता असून, ही निवडणूक आता ‘घराणेशाही विरुद्ध निष्ठावंत’ अशा संघर्षाकडे वळली आहे.
निवडणुकीच्या मैदानात उतरलेल्या प्रमुख पाच ते सहा घराण्यांना प्रत्येकी तीन जागांवर उमेदवारी दिली आहे. भाजपचे धनंजय बोडारे यांनी स्वतःसह पत्नी आणि वहिनीला मैदानात उतरवले आहे. तर शिंदे गटाच्या राजेंद्रसिंह भुल्लर यांच्या पत्नी चरणजित कौर आणि मुलगा विकी भुल्लर यांना उमेदवारी मिळाली आहे. भाजपमधील शेरी लुंड यांच्या घरातील अमर लुंड, शेरी आणि कांचन लुंड या तिघांनाही तिकिटे मिळाली आहेत. शिंदे गटातील विजय पाटील यांनी कॅम्प ५ परिसरात कुटुंबातील तीन सदस्यांना संधी दिली आहे. राजू जग्यासी (भाजप) आणि जमनू पुरस्वानी (टीओके) यांच्या घरातूनही प्रत्येकी तीन जण रिंगणात आहेत. याव्यतिरिक्त राजेंद्र चौधरी, नाना बागूल, अरुण आशान, भगवान भालेराव यांच्यासह अनेक नेत्यांच्या घरातून दोन-दोन अर्ज दाखल झाल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये आमच्या संघर्षाचे मोल काय, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
निष्ठावंतांची कोंडी
तिकीट वाटपात डावलले गेल्याने अनेक वरिष्ठ नगरसेवकांनी बंडखोरीचे पाऊल उचलले आहे. रमेश चव्हाण हे सहा वेळा नगरसेवक असूनही बालेकिल्ल्याऐवजी १७ नंबर प्रभागातून उमेदवारी दिल्याने कुजबुज सुरू आहे. सलग तीन वेळा नगरसेवक राहिलेल्या ज्योती माने यांना तिकीट नाकारल्याने त्यांनी अपक्ष अर्ज भरला आहे. बाळा श्रीखंडे यांना डावलल्याने त्यांनी थेट भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. जयश्री सुर्वे यांना डावलल्याने त्यांनीही पर्यायी राजकीय मार्ग स्वीकारला आहे.
युतीचा फॉर्म्युला अन् असंतोष
उल्हासनगरात शिंदे सेना (३५ जागा), ओमी टीम (३२ जागा) आणि साई पक्ष (११ जागा) असा फॉर्म्युला ठरला आहे; मात्र जागांच्या ओढाताणीत निष्ठावंतांना डावलून केवळ नेत्यांच्या नातलगांना संधी दिल्याने पक्षांतर्गत नाराजी उफाळून आली आहे. अनेक इच्छुकांनी आता शरद पवार गट, अजित पवार गट आणि मनसेची वाट धरली आहे. नेत्यांच्या घरच्यांनाच संधी मिळाल्याने कार्यकर्ते संतापले आहेत. ही बंडखोरी रोखण्याचे मोठे आव्हान पक्षश्रेष्ठींसमोर असून, मतदानावर याचा काय परिणाम होतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
