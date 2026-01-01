भिवंडीत भाजपाने खाते उघडले,सुमित पाटील बिनविरोध विजयी
भिवंडीत भाजपचे सुमीत पाटील बिनविरोध
भिवंडी, ता. १ (वार्ताहर) ः भिवंडी महापालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने विजयाचे खाते उघडले आहे. प्रभाग क्रमांक १७ ब मधील भाजप उमेदवार माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांचे पुतणे सुमीत पुरुषोत्तम पाटील हे बिनविरोध निवडून आले आहेत. आपल्या निवासस्थानी विजयाचा जल्लोष साजरा करीत असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दूरध्वनी करून सुमीत पाटील व माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांचे अभिनंदन केले. हा विजय भिवंडीतील विजयाची नांदी ठरेल, अशा शुभेच्छा त्यांनी दिल्या. विशेष म्हणजे, २४ वर्षांच्या पालिका इतिहासात कोणीही बिनविरोध विजयी झाला नव्हता. तो विक्रम सुमीत पाटील यांनी केला आहे.
देशाचे नेतृत्व करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्र आणि राज्यात सुरू असलेला विकासाचा रथ कोणी रोखू शकत नाही, या विश्वासाने जनता भाजपकडे बघत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली पद्मानगर येथील प्रभाग क्रमांक १७ ब मधील प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना विकास भाजपच्या नेतृत्वाखाली होऊ शकतो. हा विश्वास असल्याने त्यांनी मोठ्या मनाने उमेदवारी मागे घेत सुमीत पाटील यांना नेतृत्व करण्याची संधी दिली असल्याचे माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी सांगितले. हा विजय भिवंडीत महायुतीच्या माध्यमातून विजयरथ सुरू ठेवणारा आहे. पालिकेत सत्ता आणून महापौर महायुतीचाच बसेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मी मागील पाच वर्षांत पद्मानगर भागात केलेल्या कामाला जनतेने पसंती दिली. या विभागाचा विकास अधिक जोमाने भाजपच करू शकतो, हा विश्वास व्यक्त केल्याबद्दल समस्त नागरिकांचा मी आभारी आहे, असे सुमीत पाटील यांनी सांगितले.
