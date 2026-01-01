उसाच्या गाड्यांवरील बेकायदेशीर वीज जोडणीचा प्रश्न ऐरणीवर
बेकायदेशीर वीज जोडणीचा प्रश्न ऐरणीवर
उसाच्या गाड्यांवरील
संतोष दिवाडकर ः सकाळ वृत्तसेवा
कल्याण, ता. १ (बातमीदार) : महानगरपालिका क्षेत्रातील अनेक चौकात आणि गर्दीच्या ठिकाणी अनधिकृत खाऊगाड्या आणि उसाच्या रसाच्या हातगाड्यांनी पाळेमुळे घट्ट रोवले आहेत. या हातगाड्यांवर वापरले जाणारे गॅस सिलेंडर आणि वीज जोडण्या नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक ठरत असल्याची तक्रार पालक व स्थानिक नागरिकांकडून केली जात आहे. विशेषतः शाळा, महाविद्यालये आणि सार्वजनिक ठिकाणी या गाड्यांना मुभा न देण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
बहुतांश उसाच्या रसाच्या गाड्या वर्दळीच्या ठिकाणी अनधिकृतपणे कार्यरत असून त्यांना तथाकथित वीजजोडणी पुरविली गेली असल्याचे दिसून येते. या जोडण्या बेकायदेशीररीत्या केल्या गेल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. त्यामुळे, नियमांना डावलून अशा दुकानांना वीजपुरवठा कसा दिला जातो, असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
कल्याण पूर्वेतील तिसगाव नाका परिसर, छत्रपती शिवाजी महाराज कॉलनी व नूतन ज्ञान मंदिर परिसरातील उसाच्या रसाच्या गाड्यांवर महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने मिळालेल्या तक्रारीनुसार कारवाई केली होती. यावेळी तेथील ऊस गाळप यंत्र जप्त केले आहे. पालिकेच्या या कारवाईचे स्वागत नागरिकांनी केले असून अशाच पद्धतीने सर्व अतिक्रमण केलेल्या गाड्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.
वीज वितरण कंपन्यांनी देखील महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्वच उसाच्या हातगाड्यांची तपासणी करून त्यांच्या वीजजोडणीची कायदेशीर व सुरक्षेचे परीक्षण करण्याचे आणि ठिकठिकाणी होणाऱ्या बेकायदेशीर जोडण्या तोडण्याचे काम तातडीने सुरु करावे, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात आली आहे. उसाच्या रसाच्या गाड्यांचा नागरिक उपभोग घेत असले तरी वीज जोडणी पद्धत योग्य आहे की नियमबाह्य ही बाब महत्त्वाची आहे.
कायदेशीर नियम काय सांगतात?
वीजपुरवठा केवळ परवानाधारक कंपनीकडून दिलेल्या मीटरद्वारे, ज्या जागेसाठी आणि ज्या वापरासाठी मंजूर आहे, तिथेच वापरायचा असतो. दुसऱ्या घराचे / दुकानाचे मीटर वापरून स्वतःच्या जागेत वीज नेणे, तारा टाकणे किंवा जोडणी देणे हे अनधिकृत वापर व वीजचोरी मानले जाते.
