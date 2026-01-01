निवडणूक आयोगाविरोधात काँग्रेसचे ठिय्या आंदोलन
निवडणूक आयोगाविरोधात काँग्रेसचे ठिय्या आंदोलन
भाजप उमेदवाराच्या अर्जात अपूर्ण माहितीचा आरोप
कल्याण, ता. १ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून, निवडणूक अर्ज दाखल केल्यानंतर बुधवारी (ता. १) या अर्जांची छाननी करण्यात आली. या छाननीमध्ये कल्याण पूर्वेतील प्रभाग क्र. १३ (क) मधील भाजपा उमेदवार सरोज मनोज राय यांच्या उमेदवारी अर्जावर काँग्रेसचे उमेदवार राहुल काटकर यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यांचा अर्ज बाद करण्यात यावा, या मागणीसाठी काँग्रेसच्या वतीने कल्याण पूर्वेतील ड प्रभाग क्षेत्र कार्यालयातील निवडणूक कार्यालयाबाहेर निदर्शने करीत ठिय्या मांडण्यात आला.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रभाग क्र. १३ मधून भाजपाच्या वतीने माजी नगरसेवक मनोज राय यांच्या पत्नीला उमेदवारी देण्यात आली आहे. त्यांच्या उमेदवारी अर्जात काही माहितीचे कॉलम रिकामे ठेवण्यात आले आहेत. तर राय यांना तीन अपत्ये असताना त्यांच्या जन्मतारखेचा उल्लेख केला नसल्याचा आरोप काटकर यांनी केला आहे. निवडणूक अर्जात कोणत्याही माहितीचा कॉलम रिकामा न ठेवणे अथवा त्या ठिकाणी माहिती भरून अथवा निरंक लिहिणे बंधनकारक असल्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश असल्याचे काँग्रेस उमेदवार राहुल काटकर यांनी सांगितले.
याबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे आक्षेप घेऊनदेखील त्यांनी हा उमेदवारी अर्ज बाद न करता याबाबत न्यायालयात जाण्याचे सांगितल्याची राहुल काटकर यांनी माहिती दिली. निवडणूक आयोग हा सत्ताधारी भाजपा-शिवसेनेच्या सांगण्यानुसार काम करीत असून, इतर उमेदवारांचे फक्त सही नसल्याने उमेदवारी अर्ज बाद करण्यात आले. भाजप उमेदवाराच्या अर्जामध्ये मोठी चूक असतानादेखील त्यांचा वैध ठरविण्यात आला असल्याचे शैलेश तिवारी यांनी सांगितले.
मनोज राय यांचे स्पष्टीकरण
याबाबत भाजपा उमेदवार सरोज राय यांचे पती माजी नगरसेवक मनोज राय यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. कायद्याने आपल्या पत्नी सरोज राय यांचा अर्ज वैधच असल्याचे त्यांनी सांगितले. ज्यांना तक्रार असेल त्यांनी न्यायालयात दाद मागावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
