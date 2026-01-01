ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांचा शिंदे सेनेत प्रवेश
उल्हासनगर, ता. १ (बातमीदार) : उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यानंतर ठाकरे पक्षातील उल्हासनगर पॅनलमधील काही पदाधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिंदे गटात प्रवेश केला आहे. विशेष म्हणजे ठाकरे गटाचे दिवंगत शहरप्रमुख पिंकी भुल्लर यांचे पुत्र, युवासेना उपशहर अधिकारी तनवीर रवींद्र सिंग भुल्लर यांचाही यात समावेश आहे.
शिवसेना पक्षप्रमुख, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली; तसेच महानगरप्रमुख राजेंद्र चौधरी यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश सोहळा पार पडला. पॅनल क्रमांक १० मधील तनवीर रवींद्र सिंग भुल्लर, उपविभागप्रमुख भास्कर शिंदे, शाखाप्रमुख अनंता टावरे, सुनील सांगळे, मनोज देवरे, अशोक सरोज, दीपक दास, युवासेना शाखाध्यक्ष अक्षय टावरे तसेच अनेक कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. या प्रवेशामुळे पॅनल क्रमांक १० मध्ये शिवसेनेची स्थिती अधिक भक्कम झाल्याची माहिती महानगरप्रमुख राजेंद्र चौधरी यांनी दिली. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रवेश शिवसेनेसाठी महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
