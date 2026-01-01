मुंबईच्या शीतल देवरुखकर यांचा भाजपात प्रवेश
शीतल देवरुखकर भाजपमध्ये
उल्हासनगरमध्ये प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांच्याकडून प्रवेश
उल्हासनगर, ता. १ (वार्ताहर) ः आदित्य ठाकरे यांच्या निकटवर्ती मानल्या जाणाऱ्या आणि ठाकरे गटाच्या उपनेत्या शीतल देवरुखकर यांनी शिवसेना (ठाकरे गट)ला रामराम ठोकत थेट भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर झालेल्या या पक्षांतरामुळे मुंबईसह ठाणे जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे ढवळून निघाली आहेत.
उल्हासनगर येथे झालेल्या या प्रवेश सोहळ्यात प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि आमदार चित्रा वाघ यांची प्रमुख उपस्थिती होती. शीतल देवरुखकर २० वर्षांपासून शिवसेनेत सक्रिय आहेत. महापालिका निवडणुकीत उमेदवारी नाकारण्यात आल्याने त्यांनी पक्षावर नाराजी व्यक्त केली. आपण संघटनात्मक पातळीवर सातत्याने काम केले असतानाही योग्य संधी न दिल्याने अखेर हा निर्णय घ्यावा लागल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आपण आदित्य ठाकरे यांची भेट घेण्याचा वारंवार प्रयत्न केला; मात्र कोणतीही भेट अथवा संवादाची संधी मिळाली नाही. त्यामुळे पक्षात आपल्या भूमिकेची दखल घेतली जात नसल्याची भावना निर्माण झाल्याचे देवरुखकर यांनी सांगितले.
