नववर्षाची सुरुवात पावसाच्या सरींनी

उल्हासनगर, ता. १ (वार्ताहर) : नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी निसर्गाने अनोखे स्वागत करत उल्हासनगरकरांना आश्चर्याचा धक्का दिला. १ जानेवारीच्या पहाटे अचानक पावसाच्या हलक्या सरी कोसळल्या, तर दिवसभर शहरावर ढगाळ वातावरणाची चादर पसरून राहिली. नववर्षाच्या स्वागतासाठी उत्साहात असलेले नागरिक या बदललेल्या हवामानामुळे काहीसे आश्चर्यचकित झाले.
पहाटे पडलेल्या पावसामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला. नेहमीच्या हिवाळी थंडीला पावसाच्या सरींची जोड मिळाल्याने हवेत आल्हाददायक ओलावा जाणवू लागला. सकाळी फिरायला निघालेले नागरिक, कामावर जाणारे कर्मचारी; तसेच बाजारपेठांकडे जाणाऱ्यांना पावसामुळे काही प्रमाणात गैरसोय झाली. मात्र, पावसामुळे रस्त्यांवरील धूळ बसून शहराला काही काळ स्वच्छ व ताजे रूप प्राप्त झाले. दिवसभर सूर्यदर्शन न झाल्याने ढगाळ वातावरण कायम राहिले. काही भागांत हलकी रिमझिम सुरूच होती, तर काही ठिकाणी आकाशात काळ्या ढगांची दाटी दिसून आली. या हवामानाचा परिणाम नववर्षाच्या पहिल्या दिवसाच्या कार्यक्रमांवरही झाला. सकाळी नियोजित असलेले बाहेरील कार्यक्रम, सहली तसेच कौटुंबिक भेटी काही नागरिकांनी पुढे ढकलल्या. एकूणच, नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पडलेल्या पावसाच्या सरी आणि दिवसभर राहिलेल्या ढगाळ वातावरणामुळे उल्हासनगरचे वातावरण वेगळ्याच रंगात रंगले.
संमिश्र प्रतिक्रिया
हवामानातील या बदलावर नागरिकांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. काहींनी या पावसाला ‘नववर्षासाठी निसर्गाचा शुभ संकेत’ मानले, तर काहींनी थंडी व पावसाच्या संगमामुळे आरोग्याची काळजी घेण्याचा सल्ला दिला. विशेषतः लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी आवश्यक ती दक्षता घ्यावी, असे मतही व्यक्त करण्यात आले.
