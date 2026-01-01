नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी मुंबईकरांना ‘लेटमार्क’
नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी ‘लेट मार्क’
हार्बर मार्गावर तांत्रिक बिघाड, मध्य रेल्वेची लोकल सेवा विस्कळित
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी मुंबईकरांना लोकल विलंबाचा सामना करावा लागला आहे. हार्बर मार्गावरील तांत्रिक बिघाड आणि पहाटे झालेल्या अवकाळी पावसाचा फटका मध्य रेल्वेच्या लोकल वाहतुकीला बसला. त्यामुळे लोकल सेवांचे वेळापत्रक विस्कळित झाले. त्यामुळे सकाळी कामावर जाणाऱ्या हजारो प्रवाशांना आज कामावर लेट मार्क लागला.
मध्य रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, आज (ता. १) पहाटे ५ वाजून ५२ मिनिटांच्या सुमारास हार्बर मार्गावरील रे रोड ते वडाळा स्थानकांदरम्यान डाऊन मार्गावरील ओव्हरहेड वायरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला. यामुळे सीएसएमटीहून पनवेल, बेलापूर, वाशी आणि गोरेगावकडे जाणाऱ्या डाऊन मार्गावरील सर्व लोकल सेवा एकामागोमाग खोळंबल्या. सकाळच्या गर्दीच्या वेळेत अनेक लोकल गाड्या अडकून पडल्याने कामावर जाणारे प्रवासी मोठ्या प्रमाणावर अडचणीत सापडले. घटनेची माहिती मिळताच मध्य रेल्वेचे अभियांत्रिकी पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. सुमारे अर्ध्या तासाच्या प्रयत्नांनंतर सकाळी ६ वाजून २६ मिनिटांनी ओव्हरहेड वायरमधील बिघाड दुरुस्त करण्यात आला आणि त्यानंतर लोकल वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली. या तांत्रिक बिघाडामुळे सीएसएमटीहून पनवेलकडे जाणाऱ्या दोन लोकल, वडाळ्यावरून पनवेलकडे जाणारी एक लोकल आणि सीएसएमटीहून वांद्र्याकडे जाणारी एक लोकल अशा एकूण चार लोकल खोळंबल्या. परिणामी लोकल सेवांचे वेळापत्रक पूर्णपणे विस्कळित झाले. या घटनेचे परिणाम सकाळी ११ वाजेपर्यंत दिसून आले.
पाऊस-धुक्यामुळे मुख्य मार्गावरही विलंब
मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावरील लोकल सेवांनाही पहाटे पडलेल्या पावसाचा आणि धुक्याचा फटका बसला. हवेतील दृश्यमानता कमी झाल्याने लोकलसह इतर रेल्वे गाड्यांचा वेग कमी करावा लागला. या वेळी मुंबईकडे येणाऱ्या मेल-एक्स्प्रेस गाड्या धुक्यामुळे आपल्या निर्धारित वेळेपेक्षा उशिराने धावत होत्या. या गाड्या उपनगरीय मार्गावर वळवण्यात आल्याने जलद मार्गावरील लोकल सेवांवरही परिणाम झाला. त्यामुळे नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी कामावर जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागला.
