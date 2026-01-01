चिखलातून धोकादायक प्रवास
चारकोपला जाणाऱ्या मार्गावर वाहनचालकांची कसरत
कांदिवली, ता. १ (बातमीदार) : कांदिवली पश्चिमेला म्हाडा वसाहतीमधील चारकोपकडे जाणाऱ्या मुख्य मार्गाचे टप्प्याटप्प्याने काँक्रीटीकरण सुरू आहे. सिग्नल चौकालगत एक बाजू पूर्ण होत असून, दुसरी बाजू वाहतुकीस खुली आहे. मात्र या वाहतुकीच्या मार्गावर असमांतर रस्ता आणि एक ते दीड फूट चिखल-मातीचे खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांसाठी या मार्गावरील प्रवास धोकादायक बनला आहे. पालिकेने वाहतुकीसाठी खुला असलेल्या अर्ध्या मार्गाची तातडीने डागडुजी करावी, अशी मागणी प्रवाशांसह वाहनचालकांमधून केली जात आहे.
न्यू लिंक रोडवर असलेल्या म्हाडा वसाहतीमधून श्याम सत्संग मार्ग चारकोपकडे जातो. या मार्गावर एकतानगर, ब्ल्यू एम्पायर, गौरव गार्डन आणि चारकोपमधील प्रवासी आणि वाहनांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असते. गेल्या वर्षापासून या मार्गाचे काँक्रीटीकरण टप्प्याटप्प्याने सुरू आहे. १२ मीटर रुंदीच्या मार्गाच्या अर्ध्या भागाचे काम पूर्ण होत आहे. उर्वरित अर्ध्या मार्गावरून वाहतूक सुरू असल्याने सातत्याने वाहतुकीची मोठ्या प्रमाणात कोंडी होते. त्यातच सिग्नल चौकाच्या बाजूला जेथून मार्गाची सुरुवात होते, त्या खुल्या असलेल्या अर्ध्या मार्गाची दुरवस्था झाली आहे. सुरुवातीलाच खड्डे, उंच-सखलपणा आणि चिखल मातीचे एक ते दीड फुटाचे खड्डे पडल्याने दुचाकीस्वारांचे किरकोळ अपघात झाले आहेत. दुचाकीस्वारांना या मार्गावरून अक्षरशः जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे. बरेचदा चिखलात चाके रुतत असल्याने वाहनचालकांची दमछाक होते. चारचाकी वाहनांनाही सावधपणे वाहने चालवावी लागत आहेत. त्यामुळे वाहतुकीची मोठ्या प्रमाणात कोंडी होत आहे.
दरम्यान, रस्ते विभागाचे दुय्यम अभियंता उदय कांगी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण तो होऊ शकला नाही.
मुख्य मार्गाचे काम टप्प्याटप्प्याने सुरू आहे. संबंधित विभागाने वाहतुकीस खुला असलेला अर्धा मार्ग खड्डेमुक्त व चिखलमुक्त करावा.
- भूपेश कदम, सामाजिक कार्यकर्ते
