डहाणू-चर्चगेट आणि विरार-डहाणू लोकलच्या वेळापत्रक बदल
लोकलच्या वेळापत्रकात बदल
डहाणू-चर्चगेट आणि विरार-डहाणूतील प्रवाशांमध्ये नाराजी
पालघर, ता. १ ः पश्चिम रेल्वेच्या मेल एक्स्प्रेस गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल झाल्याने डहाणू-चर्चगेट आणि विरार-डहाणू लोकल सेवेचे वेळापत्रकही पाच ते दहा मिनिटांनी मागे-पुढे झाले आहे. डहाणू-चर्चगेट आणि विरार-डहाणूच्या दिवसभरातील आठ लोकल सेवेच्या वेळेपत्रकात बदल झाले आहेत. यामुळे प्रवाशांचे मोठे हाल होत आहेत.
पश्चिम रेल्वेच्या वेळापत्रकानुसार १ जानेवारीपासून काही मेल आणि एक्स्प्रेस लोकल सेवांचे (लांब पल्ल्याच्या) सुटण्याचे किंवा पोहोचण्याचे वेळापत्रक ५-१० मिनिटे पुढे-मागे करण्यात आले आहे. त्यामुळे उपनगरीय लोकल सेवांना याचा फटका बसला आहे. पहाटे कामावर जाण्याच्या वेळेवेर असलेल्या लोकल सेवा आणि रात्री परतणाऱ्या लोकल सेवा पाच मिनिटे मागे-पुढे केल्या आहेत. डहाणू ते वैतरणादरम्यान ग्रामीण भागातील नागरिक मोठ्या प्रमाणात विरारपासून पुढे नोकरीसाठी जात आहेत.
पहाटे कामांच्या वेळेवर लोकल पकडण्यासाठी ठरावीक खासगी वाहनसेवा आणि एसटीची सुविधा असते. आताच्या वेळापत्रकाप्रमाणे एसटी पकडल्यास लोकल निघून जाण्याची शक्यता आहे. म्हणून मात्र खासगी वाहनसेवा किंवा एसटीसेवेचे वेळापत्रकही बदलावे लागणार आहे. आधीच अपुऱ्या असलेल्या डहाणू लोकल फेऱ्यांमध्ये वेळेतील बदल झाल्याने नोकरदार, विद्यार्थी, शेतकरी व व्यावसायिक प्रवाशांचे मोठे हाल होत आहेत. मेल-एक्स्प्रेसला प्राधान्य दिल्यामुळे काही सकाळच्या लोकल पाच ते १० मिनिटे उशिराने किंवा लवकर धावतात. परिणामी, मेल एक्स्प्रेसमुळे लोकल बोईसर, केळवे, वसई रोड, विरार येथे थांबवून ठेवली जात आहे. परिणामी, चर्चगेट गाठणाऱ्या प्रवाशांच्या ऑफिसची वेळ चुकत आहे.
लोकल - ट्रेन नंबर - आधीची वेळ - आताची वेळ
डहाणू-चर्चगेट - ९३००२ - ४.४० - ४.३५
डहाणू-चर्चगेट - ९३००४ - ६.०५ - ५.५२
डहाणू-चर्चगेट - ९३००८ - ७.१० - ७.१७
डहाणू-विरार - ९३०१४ - १०.२५ - १०.२२
डहाणू-विरार - ९३०२० - १२.२० - १२.२५
विरार-डहाणू - ९३०२७ - १५.०५ - १५.००
विरार-डहाणू - ९३०३९ - २१.२० - २१.०५
