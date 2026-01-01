स्व. रतन टाटांच्या जयंतीनिमित्त सामाजिक उपक्रम
इंडिया मीडिया लिंक अँड इव्हेंट्स मॅनेजमेंटचे आयोजन
मुंबई, ता. १ : पद्मभूषण आणि पद्मविभूषण स्व. रतन टाटा यांच्या जयंतीनिमित्त सामाजिक उपक्रमांचा कार्यक्रम एनएबी पुनर्वसन विभाग, मुंबई येथे पार पडला. हा कार्यक्रम इंडिया मीडिया लिंक अँड इव्हेंट्स मॅनेजमेंट यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आला होता. कार्यक्रमाचे आयोजन इंडिया मीडिया लिंक अँड इव्हेंट्स मॅनेजमेंटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. रवि यांनी केले होते. कार्यक्रमादरम्यान स्व. रतन टाटा यांच्या प्रतिमेस सप्तरंगी फुलांसह आदरांजली अर्पण करण्यात आली.
या वेळी एस. कुमार ग्रुपचे आलोककुमार कासलीवाल म्हणाले, की नेत्रहीन व्यक्तींना नेत्रदीपक बनवण्यासाठी ते स्वतः पुढाकार घेणार आहेत. प्रत्येक व्यक्तीमध्ये मोठी शारीरिक क्षमता असते आणि ती योग, प्राणायाम, व्यायाम व संतुलित आहाराच्या माध्यमातून सक्रिय ठेवणे गरजेचे आहे. विनाकारण हॉस्पिटल खर्च टाळून योग्य नियोजन केल्यास शारीरिकदृष्ट्या सक्षम राहता येते, असे त्यांनी सांगितले. या प्रशिक्षण प्रकल्पासाठी आवश्यक ते सहकार्य करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. कार्यक्रमाला एस. कुमार ग्रुपचे आलोककुमार कासलीवाल, भाग्यश्री वर्तक, अभिनेता बॉबी वत्स आदी मान्यवर उपस्थित होते.
रक्तदान शिबिर
स्व. रतन टाटा यांची जयंती ही केवळ स्मरणदिन न राहता शासनाच्या वतीने सामाजिक उपक्रमांच्या माध्यमातून साजरी व्हावी. देशाच्या औद्योगिक आणि सामाजिक प्रगतीत रतन टाटा यांचे योगदान अतुलनीय आहे. तसेच रतन टाटा जयंतीनिमित्त दुबई येथील बुर्ज खलिफा येथे बॅनर प्रसारित करण्यासाठी निवेदन दिले असून, त्यास सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याची माहिती के. रवि यांनी दिली. याशिवाय बुधवारी (ता. २८) बोटीमध्ये रक्तदान शिबिर व सन्मान सोहळ्याचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
