शिंदे गट सचिवाच्या पत्नीला बिनविरोध करण्यासाठी षडयंत्र
अर्ज अवैधप्रकरणी मनसेचा संताप
ठाण्यात जाधव यांचा यंत्रणेवर षड्यंत्राचा आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १ : वागळे प्रभागात शिवसेना शिंदे गटाच्या उमेदवाराला बिनविरोध निवडून देण्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी षड्यंत्राने मनसेसह विरोधकांचे उमेदवारी अर्ज अवैध ठरवल्याचा आरोप मनसेचे ठाणे-पालघर जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी केला आहे. याविरोधात गुरुवारी (ता. १) मनसेने ठाणे महापालिकेवर धडक देत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जाब विचारला.
ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी मनसेकडून २८ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. वागळे इस्टेट प्रभाग क्रमांक १६, १७ व १८ या प्रभागांमधील उमेदवारी अर्जाची छाननी झाली. या वेळी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर करून सत्ताधारी पक्षातील उमेदवारांचे अर्ज गंभीर त्रुटी असूनदेखील बाद केले नाहीत. मनसेसह विरोधी पक्षातील आणि काही अपक्ष उमेदवारांचे अर्ज अवैध ठरवले. यात वागळे प्रभाग क्रमांक १८ मध्ये शिवसेना शिंदे गटाच्या उमेदवाराचा अर्ज दाखल आहे. त्यांच्या विरोधातील मनसेच्या प्राची घाडगे यांचा अर्ज रकान्यात ‘निरंक’ लिहिले नसल्याचा आक्षेप नोंदवून संबंधित अधिकाऱ्यांनी बाद ठरवला. अशा प्रकारे सत्ताधाऱ्यांपैकी कुणाचाही अर्ज बाद केलेला नाही. वास्तविक, अनेक ठिकाणी शिवसेनेच्या उमेदवारांच्या अर्जातील रकाने रिकामे असल्याचा आरोप मनसेने केला आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या या पक्षपातीपणाचा जाब विचारण्यासाठी गुरुवारी मनसे नेते अविनाश जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व बाधित उमेदवारांनी महापालिका मुख्यालयात धडक दिली.
हतबल
या वेळी निवडणूक यंत्रणेच्या पक्षपाती, अन्यायकारक वागणुकीचा पाढा वाचला. त्यावर अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे व उपायुक्त उमेश बिरारी यांनी १०० टक्के चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या कार्यवाहीत हस्तक्षेप करू शकत नसल्याची हतबलताही व्यक्त केली. तर यासंदर्भात कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जाण्याचा सल्लाही त्यांनी दिल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
……………..
यंत्रणा सत्ताधाऱ्यांची बटीक
छाननीपूर्वी अर्धा तास आधी १०.३० वाजता सर्व उमेदवारांचे अर्ज नोटीस बोर्डवर प्रदर्शित करणे गरजेचे असताना दुपारी ३.३० वाजता अर्ज बाहेर लावले. हा सर्व प्रकार तेथील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. निवडणूक आयोग स्वायत्त राहिलेला नसून निवडणूक यंत्रणा सत्ताधाऱ्यांची बटीक बनल्याचा आरोप अविनाश जाधव यांनी माध्यमांशी बोलताना केला.
