महायुतीच्या ९ उमेदवारांची बिनविरोध निवड
महायुतीच्या नऊ उमेदवारांची बिनविरोध निवड
कल्याण-डोंबिवलीत भाजपचे पाच तर शिंदेसेनेचे चार उमेदवार विजयी
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १ ः कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत पाच उमेदवार बिनविरोध निवडून आणत भाजपने आगेकूच केली आहे. गुरुवारी मंदा पाटील आणि ज्योती पाटील यांच्या विरोधातील महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांनी माघार घेतल्याने त्यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. भाजपच्या विजयी उमेदवारांची संख्या आता एकूण पाच झाली आहे. तर गुरुवारी शिवसेना शिंदे गटाचे चार उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेवर महायुतीचा झेंडा फडकवण्यासाठी भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटातील वरिष्ठांनी कंबर कसली आहे. भाजप प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, शिंदे गटाचे आमदार राजेश मोरे यांच्या बैठका सुरू आहेत. यातूनच ही रणनीती आखली जात असल्याचे बोलले जात आहे.
माघारीमुळे विजय
बुधवारी भाजपने पहिले खाते उघडले. कल्याणमधील रेखा चौधरी व डोंबिवलीमधील आसावरी नवरे, रंजना पेणकर या तिघी बिनविरोध निवडून आल्या. तर गुरुवारी भाजपने शुभारंभ करीत पॅनेल २७ मधून भाजपच्या मंदा पाटील यांचा विजय झाला. त्यांच्याविरोधात मनसेच्या सुवर्णा पाटील यांनी आपला अर्ज मागे घेतला. तर डोंबिवली पश्चिमेतील भाजपच्या ज्योती पाटील यांचा विजय झाला आहे. त्यांच्या येथून काँग्रेसच्या डॉ. मंजू पाटील व ठाकरे गटाच्या श्रुती चौघुले व दोन अपक्ष उमेदवारांनी माघार घेतली आहे.
विजयी संख्या वाढणार
शिवसेना शिंदे गटातील पॅनेल २४ मधील विश्वनाथ राणे यांच्याविरोधात असलेले मनसेच्या अश्विनी पाटील व तीन अपक्ष उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतला. तर रमेश म्हात्रे यांच्याविरोधात ठाकरे गटाच्या प्रियंका पाटील व एका अपक्ष उमेदवाराने माघार घेतली. तसेच वृषाली रणजित जोशी यांच्याविरोधात मनसेच्या नीलम दाभोळकर यांनी माघार घेतली. तसेच हर्षल मोरे यांच्याविरोधात दोन अपक्ष उमेदवारांनी माघार घेतली आहे. भाजपचे पाच तर शिंदेसेनेचे चार उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. महायुतीचे आणखी उमेदवार बिनविरोध निवडून येतील, असा दावा आमदार मोरे यांनी केला आहे.
