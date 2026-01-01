''प्रोजेक्ट ग्रीन फार्मसी''ला पितांबरीची साथ
कालबाह्य औषधांच्या संकलनासाठी इलेक्ट्रिक गाडी
ठाणे, ता. १ : कालबाह्य आणि नको असलेल्या औषधांची सुरक्षित विल्हेवाट लावण्यासाठी आर-निसर्ग संस्थेतर्फे शहरात प्रोजेक्ट ग्रीन फार्मसी उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या समाजोपयोगी प्रकल्पाला गती देण्यासाठी पितांबरी प्रॉडक्ट्स प्रा. लि. कंपनीने आपल्या सीएसआर निधीतून पुढाकार घेतला असून, औषध संकलनासाठी एक विशेष इलेक्ट्रिक वाहन संस्थेला प्रदान केले आहे. या उपक्रमांतर्गत ठाणे शहरातील निवासी संकुले, क्लब हाउस आणि केमिस्ट शॉप्स अशा सुमारे १०० ठिकाणी ‘टेक बॅक बिन’ (औषध संकलन पेटी) बसविण्यात येणार आहेत.
नागरिकांनी खराब किंवा कालबाह्य औषधे या बिनमध्ये जमा करायची आहेत. बिन भरल्यानंतर त्यावरील क्यू-आर कोड स्कॅन करताच यंत्रणेला सूचना मिळेल. त्यानंतर पितांबरीने दिलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनाद्वारे ही औषधे संकलित करून विल्हेवाटीसाठी नेली जातील. नौपाडा येथील पितांबरीच्या कार्यालयात या वाहनाचे अनावरण करण्यात आले. या वेळी पितांबरीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. रवींद्र प्रभुदेसाई, व्हाईस चेअरमन परीक्षित प्रभुदेसाई, आर-निसर्ग संस्थेच्या को-फाउंडर डॉ. लीना केळशीकर आणि लता घनशामनानी उपस्थित होते.
पर्यावरणाचे रक्षण आणि हरित ऊर्जा
कालबाह्य औषधे कचऱ्यात किंवा गटारात टाकल्याने जलप्रदूषण आणि मातीचे प्रदूषण होते. या उपक्रमामुळे औषधांची सुरक्षित विल्हेवाट लागेलच, शिवाय संकलनासाठी इलेक्ट्रिक वाहनाचा वापर केल्यामुळे कार्बन उत्सर्जनही कमी होईल. हा प्रकल्प शाश्वत विकासाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. पर्यावरण संवर्धनासाठी ठाणेकरांनी आपल्या घरातील कालबाह्य औषधे कचऱ्यात न टाकता या टेक बॅक बिनमध्ये जमा करावीत आणि या मोहिमेत सहभागी व्हावे.
- पितांबरी कंपनी व आर-निसर्ग संस्था
