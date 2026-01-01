मंदिरांसोबतच पुस्तकांचे दालनही फुलले; नववर्षी वाचन उस्तव
मंदिरांसोबतच पुस्तकांचे दालनही फुलले!
नववर्षी वाचन उत्सव; तरुणाईची संख्या लक्षणीय
विनोद राऊत ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ ः नव्या वर्षाची सुरुवात अनेकांनी देवदर्शन तसेच थोरामोठ्यांचा आशीर्वाद घेऊन केल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. एकीकडे भाविकांनी मंदिरे फुलली होती, तर दुसरीकडे मुंबईतील हुतात्मा स्मारक परिसरातील किताबखाना हे मुंबईतील आयकॉनिक बुकस्टोअर नव्या वर्षाच्या पहिल्या दिवशी वाचकांनी हाउसफुल झाले होते. सरत्या वर्षात एकट्या किताबखान्यातून दोन लाखांहून अधिक पुस्तकांची विक्री झाली आहे.
पुस्तके खरेदी करण्यासाठी सकाळपासूनच मोठी गर्दी झाली होती. पुण्याहून ऋषिकेश दाभोळकर हे खास पुस्तके खरेदीसाठी किताबखान्यात आले होते. त्यांना हवी असलेली पुस्तके मिळाल्याचा आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे दिसत होता. मुंबईतील रवींद्र कुडाळकर हेही नव्या वर्षाच्या पहिल्या दिवशी सकाळी पुस्तक खरेदीसाठी किताबखान्यात पोहोचले होते. त्यांनी ‘पोर्तुगीज सिटी’, ‘न्यूयॉर्क’ आणि ‘टाइम प्लेस मुंबई’ ही पुस्तके खरेदी केली. ऋषिकेश आणि रवींद्र यांच्याप्रमाणेच मुंबईसह ठाणे, पालघर, पुणे आणि नाशिक या शहरांतून अनेक पुस्तकप्रेमी खास पुस्तके खरेदीसाठी फोर्टमधील या बुकस्टोअरमध्ये आले होते. यामध्ये तरुणाईची संख्या लक्षणीय होती. ‘समाजमाध्यमांच्या वाढत्या प्रभावामुळे पुस्तकांकडे दुर्लक्ष झाले असले, तरी मी वाचनाची सवय जपली आहे. ‘नवल व्यथा’, ‘राजा शिवाजी’ यांसह काही पुस्तके मी खरेदी केली आहेत,’ असे पालघरहून आलेले वाचक विश्वास मोरे यांनी सांगितले. दरवर्षीप्रमाणे या वर्षाची सुरुवातही पुस्तक खरेदीने केल्याचा मला आनंद आहे, असे वाचक सतीश पालांडे यांनी सांगितले.
वाचन वर्ष
कोविडनंतर वाचनाने वेग घेतला होता. २०२३च्या तुलनेत २००२४-२५ हे वर्ष पुस्तकविक्रीच्या दृष्टीने अत्यंत चांगले ठरल्याचे किताबखान्याच्या व्यवस्थापनाने सांगितले. डिसेंबर महिन्यात या बुकस्टोअरची पुस्तकविक्री १८ हजारांच्या पुढे गेली. सरत्या वर्षात किताबखान्याने असंख्य नवे वाचक जोडले आहे. शनिवार-रविवारी कुटुंबे किताबखान्यात येतात. त्यामुळे लहान मुलांमध्ये वाचनसंस्कार रुजतात, त्यातून नवे वाचक तयार होतात, असे जगत टेकाडे यांनी सांगितले.
नॉन-फिक्शन
अलीकडे तरुणांमध्ये वाचनाकडे ओढ वाढली आहे. नॉन-फिक्शन पुस्तकांसाठी किताबखाना देशात ओळखला जातो; मात्र कोविडनंतर फिक्शन पुस्तकांमध्येही वाचकांचा रस अचानक वाढला आहे. बालपुस्तकांच्या विभागात किताबखाना हे भारतातील आघाडीचे पुस्तकालय मानले जाते. या विभागातही बच्चेकंपनीची वर्दळ वाढली आहे.
नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी पुस्तके खरेदी करण्याची ही सुंदर कल्पना नक्कीच स्वागतार्ह आहे. पुस्तक खरेदी करणे म्हणजे ज्ञान आणि बुद्धीला आदरांजली वाहण्यासारखे आहे. काही परंपरांमध्ये याकडे सरस्वती पूजन म्हणूनही पाहिले जाते; मात्र या ट्रेंडचे स्वागत करताना वर्षाच्या पहिल्या दिवशी नव्हे तर वर्षभर पुस्तके खरेदी केली तर चांगले होईल.
- जेरी पिंटो, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते लेखक
ऑनलाइन ट्रेंड
इन्स्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) आणि फेसबुकवरही #NewYearReading, #BookWorthReading हे पुस्तक वाचनाचे ट्रेंड व्हायरल होताना दिसले. अनेकांनी या वर्षाच्या अखेरीस वाचलेली पुस्तके दर्शवणारे फोटो शेअर केले. काहींनी आपल्या वैयक्तिक वाचनालयाचे फोटो पोस्ट केले, तर काहींनी नव्या वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून वाचनासाठी हातात घेतलेल्या पुस्तकाबद्दल लिहिले. अनेक वाचकांनी वाचनासाठी विविध पुस्तकांच्या शिफारसीही केल्या.
कोविडनंतर वाचनप्रेमींची संख्या वाढली आहे. २०२६मध्ये जास्तीत जास्त नवे वाचक जोडण्याचा संकल्प आहे. जगभरातील उत्तम प्रकाशकांची दर्जेदार पुस्तके आम्ही वाचकांसाठी उपलब्ध करून देत आहोत.
- जगत टेकाडे, व्यवस्थापक, किताबखाना
