शपथपत्रावर स्वाक्षरी नाही; उमेदवारी अर्ज रद्द
मुंबई, ता. १ : चेंबूर येथील वाॅर्ड क्र मांक १५२मध्ये काँग्रेस-वंचित युतीच्या उमेदवाराची शपथपत्रावर सही नसल्याने अर्ज रद्द करण्यात आला आहे. अर्ज तपासताना योग्य असल्याचे सांगून नंतर अर्ज बाद केल्याचा आरोप या उमेदवाराने केला आहे.
पालिकेच्या निवडणुकीसाठी २३ डिसेंबरपासून नामनिर्देशनपत्र सादर करण्यास सुरुवात झाली. ३० डिसेंबर हा नामनिर्देशनपत्र सादर करण्याच्या अंतिम दिवस होता. त्या दिवशी उमेदवारांनी आपले अर्ज दाखल केले आहेत. ३१ डिसेंबरला नामनिर्देशनपत्रांची छाननी प्रक्रिया राबविण्यात आली. ज्यांचे अर्ज परिपूर्ण आहेत त्यांचे अर्ज वैध ठरवून अंतिम करण्यात आले.
स्वाक्षरीची जबाबदारी अर्जदाराची
एकीकडे इतर उमेदवारांना कागदपत्रे आणण्यासाठी घरी पाठविण्यात आले, परंतु मी समोर असूनही सहीबाबत मला विचारणा करण्यात आली नाही. हा दुजाभाव करण्यात आल्याचे उमेदवार अतुल कटारे यांनी सांगितले. शपथपत्रावर सही नसल्याने हा अर्ज रद्द करण्यात आला आहे. अर्जावर सह्या झाल्या की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी त्या उमेदवाराची असते, असे निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रियांका पाटील यांनी सागितले आहे.
