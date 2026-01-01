६३८ किलो वजनाच्या अंमली पदार्थ विक्रीसाठी आलेल्या आरोपीला अटक
अमली पदार्थप्रकरणी एक अटकेत
कळवा, ता. १ (बातमीदार) ः खारेगाव टोलनाक्याजवळ आंध्र प्रदेश व तेलंगणा राज्यातून गांजा या अमली पदार्थांच्या विक्रीसाठी काहीजण येणार असल्याची माहिती ठाणे मालमत्ता गुन्हे शाखा पथकाला मिळाली. त्यानुसार मंगळवारी (ता. ३०) पहाटे पोलिसांनी खारेगाव टोलनाक्याकडून कळव्यात येणाऱ्या रस्त्याच्या १०० मीटर अंतरावर सापळा रचला होता. चिन्ना टागूर लक्ष्मण नायक (वय ३६, रा. तेलंगणा) हा गाडीतून ६३८ किलो वजनाचा गांजा हा अमली पदार्थ विक्रीसाठी घेऊन आल्याचे आढळले. मालमत्ता कक्ष गुन्हे शाखेच्या पथकाने त्यावर कारवाई करून हा साठा ताब्यात घेतला. त्याची बाजारात दोन कोटी चार लाख १६ हजार रुपये एवढी किंमत आहे. याप्रकरणी कळवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. नायकला न्यायालयात हजर केले असता त्याला ३ जानेवारीपर्यंत पोलिस कोठडी देण्यात आली आहे.
