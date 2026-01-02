ताम्हिणी घाटात बसचा खडकावर आदळून अपघात, ५२ पर्यटक जखमी
अपघातात २५ पर्यटक जखमी
ताम्हिणी घाटात खडकावर बस आदळली
माणगाव, ता. २ (वार्ताहर) ः पुणे जिल्ह्यातील भोसरी येथून शुक्रवारी (ता. २) सकाळी शिव ऑटोविंग प्रा. लि. कंपनीची बस मुरूड काशिद बीचकडे जात होती. ती बस ताम्हाणी घाटात विळे हद्दीमधील कोंडेथर गावाजवळ आली असता बसवरील चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने ती समोरील खडकावर जोरदार आदळली. यात बसमधील ५२ प्रवाशांपैकी २५ ते ३० पर्यटक जखमी झाले, तर सहा गंभीर प्रवाशांना मुंबई येथे हलविण्यात आल्याचे उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टरांनी सांगितले.
माणगाव पोलिसांनी जखमींना माणगाव रुग्णालयात दाखल केले आहे. या अपघातात कुणाच्या तोंडाला, हाताला, पायाला, डोक्याला मार लागला आहे. माणगाव उपजिल्हा रुग्णालयात या जखमींवर उपचार सुरू आहेत.
यातील जखमींची नावे ः समीर वसंतराव साळुंखे (वय ३८, पुणे), नुमान रफीक अक्तार (२२, पुणे), मंदाकिनी रामचंद्र लोंडे (२९, भोसरी-पुणे), सुमन गणेश घोरपडे (२१, पुणे), तोहिद शौकत शेख (२५, पुणे), श्रुष्टी विजय कदम (२१, भोसरी-पुणे), प्रसाद नंदकुमार भालेराव (२०, मुळशी- पुणे), साश्री परशुराम पाटील (२४, भोसरी-पुणे), वैष्णवी विजय मोरे (४०, भोसरी-पुणे), प्रनिल माधव रेड्डी (३१, भोसरी-पुणे), नमित बबन वाळूज (२८, चाकण-पुणे), जितेश सुगनचंद चंडालिचा (३८, पिंपरी-पुणे), मुजफ्फर मोहमद गौश (३३, पुणे), सागर रामराव कापडे (भोसरी-पुणे), श्वेता गोवर्ध उबडे (२२, पिंपरी चिंचवड- पुणे), अंजली सागर दिवे (२४, पुणे), साक्षी पाटील (२४, भोसरी-पुणे), गणेश दादासाहेब देशमुख (२५, भोसरीपुणे), निकेतन काळूराम सांडभोर (भोसरी- पुणे) व इतर जखमींवर माणगाव उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
फोटो ओळ ः ताम्हिणी घाटात अपघात झालेली बस.
