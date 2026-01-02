नगराध्यक्ष तेजश्री विश्वजीत करंजुळे पाटील यांचा भव्य पदग्रहण सोहळा सपन्न
भ्रष्टाचारमुक्त, भयमुक्त अंबरनाथ
नगराध्यक्ष तेजश्री विश्वजीत करंजुले पाटील यांचे आश्वासन
अंबरनाथ ता. २ (वार्ताहर) ः नगर परिषदेच्या नवर्निवाचित नगराध्यक्षा तेजश्री विश्वजीत करंजुले पाटील यांनी शुक्रवारी (ता. २) पदभार स्वीकारला. या वेळी भाजप महिला मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्षा आमदार चित्रा वाघ उपस्थितीत होत्या. ढोल-ताशांच्या गजरात, फटाक्यांच्या अतषबाजीत आणि कार्यकर्त्यांच्या उत्स्फूर्त जल्लोषात पालिका आवारात हा भव्य पदग्रहण सोहळा झाला.
मुरबाडचे आमदार किसनराव कथोरे, भाजप प्रदेश महामंत्री माधवी नाईक, उल्हासनगरचे आमदार कुमार आयलानी, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रदीप पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) गटाचे शहराध्यक्ष सदाशिव हैदर पाटील, भाजपचे माजी नगराध्यक्ष गुलाबराव करंजुले पाटील, माजी शहराध्यक्ष विश्वजीत करंजुले पाटील. तसेच नगरसेवक अभिजित करंजुले पाटील आदी मान्यवर मंचावर उपस्थित होते. या वेळी पालिका मुख्याधिकारी उमाकांत गायकवाड उपस्थित होते.
ठोस उपाययोजना
भ्रष्टाचारमुक्त आणि भयमुक्त अंबरनाथ हे आपले प्रमुख ध्येय आहे. शहरातील वाढत्या गुन्हेगारी घटनांच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येईल. यासाठी त्यांनी नुकतीच पोलिस अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. वाहतूक कोंडी हा अंबरनाथमधील गंभीर प्रश्न असून, त्यावर ठोस उपाययोजना केल्या जातील. आवश्यक त्या ठिकाणी ‘वन-वे’ व्यवस्था, सुसूत्र वाहतूक नियोजन तसेच मल्टी लेव्हल पार्किंग सुविधा उभारण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे नगराध्यक्ष तेजश्री करंजुले पाटील यांनी सांगितले.
